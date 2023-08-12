Онколог Воробьев назвал 5 противовоспалительных продуктов для снижения риска рака, включая шоколад

"Употребление в пищу разнообразных полезных противовоспалительных продуктов может обеспечить защиту", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

1.Бобовые

«Включайте в свой рацион бобовые, такие как фасоль, чечевица и нут, несколько раз в неделю. Около одной-двух порций в день — хорошая цель».

2. Зеленый чай

3. Куркума

4. Оливковое масло

5. Темный шоколад

"У каждого второго человека в течение жизни разовьется та или иная форма рака, поэтому правильное питание, занятие спортом, активная социальная жизнь помогут предотвратить или отсрочить смертельное заболевание".

Рак — это болезнь, которую необходимо искоренить, но мир далек от достижения этой цели. В то же время выбор здорового питания может помочь вам снизить риск потенциально смертельного заболевания.Хотя ни одна конкретная пища не может гарантировать профилактику рака, противовоспалительные продукты могут помочь снизить риск, по словам врача-онколога. Врач объяснил, что хроническое воспаление связано с более высоким риском развития рака.Богатые клетчаткой, белком и антиоксидантами чечевица, нут и бобы могут оказывать противовоспалительное действие.Врач Воробьев объяснил, что клетчатка может способствовать здоровому микробиому кишечника , который играет роль в иммунной функции и регулировании воспаления.Богатый полифенолами, в том числе «мощным» EGCG, зеленый чай предлагает больше, чем согревающий напиток и дозу кофеина.Полифенолы — это категория соединений, которые естественным образом содержатся в растительных продуктах и обладают противовоспалительными свойствами. По словам доктора, они могут помочь нейтрализовать вредные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут вызывать окислительный стресс и вызывать воспаление.Независимо от того, используете ли вы ее в качестве основного ингредиента в своем карри или пьете в латте, куркума обладает впечатляющим питательным профилем. Желтая специя содержит активное соединение под названием куркумин, обладающее «сильным» противовоспалительным действием.Онколог рекомендовал добавлять куркуму в пищу, когда это возможно, чтобы улучшить вкус и улучшить здоровье. Тем не менее, вы должны иметь в виду, что вам нужен черный перец или жир, чтобы активировать силу куркумина.По словам онколога, оливковое масло первого холодного отжима содержит ненасыщенные жиры и антиоксиданты, в том числе олеокантал, которые обладают противовоспалительными свойствами.В то время как молочный шоколад является любимым лакомством, выбор действительно темного шоколада может повысить содержание флавоноидов и, следовательно, ослабить воспаление.Полифенолы, обнаруженные в закусках, модулируют воспалительные пути и уменьшают количество виновников.Ранее МедикФорум писал о дефиците витамина Д.

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