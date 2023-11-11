План питания, который поможет диабетикам лучше контролировать сахар в крови

«Участники теряют в среднем 13 кг за три месяца», — сказал врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Лица, соответствующие критериям, могут быть переведены на низкокалорийную диету, которая поможет им достичь ремиссии. Участникам дают супы и коктейли, которые обеспечивают около 800 калорий в день, а также проводят поведенческие тренировки для повышения уровня физической активности", - объясняет Захарова.

Как работает диета из коктейлей и супов?

"Участникам дают низкокалорийные заменители еды (супы и коктейли) на срок до 12 недель. Затем, с помощью профессионала, их снова переводят на здоровую, твердую пищу. Это программа особенно популярна в Великобритании".

Кто имеет право?

От 18 до 65 лет

В течение последних шести лет у вас был диагностирован диабет 2 типа

Индекс массы тела не менее 27 кг

Уровень глюкозы в крови 43–87 ммоль/моль в течение последних 12 месяцев, если не принимать лекарства.

"Важно постоянно находиться под постоянным наблюдением".





Поддерживающее питание при диабете

"Суть в том, что у вас больше контроля над своим здоровьем, чем вы думаете. Не существует единого плана диеты или плана питания при диабете, или диеты, благоприятной для диабета, которая могла бы служить правильным планом питания для всех пациентов с диабетом", - советует врач Захарова.

Доктор поделилась своим планом по снижению веса, специально предназначенным для тех, кто страдает диабетом 2 типа.Правильное питание помогает людям лучше контролировать уровень сахара в крови, снижая потребность в лекарствах, связанных с диабетом.Расширение этой программы даст еще большему количеству людей с диабетом 2 типа больше шансов на более здоровое будущее.Ожирение является важным фактором и причиной ряда серьезных заболеваний, поэтому важно помочь людям сбросить вес, когда это необходимо, и вести более здоровый образ жизни.Два ключевых принципа похудения включают в себяВам нужно обратить внимание на выбор некоторых продуктов питания, особенно на углеводы, которые вы едите. Потеря всего лишь 5-10% вашего общего веса может помочь вам снизить уровень сахара в крови, кровяное давление и уровень холестерина.Похудение и здоровое питание также могут оказать глубокое влияние на ваше настроение, энергию и самочувствие. Даже если у вас уже развился диабет, еще не поздно внести позитивные изменения. Питаясь здоровее, будучи более физически активными и теряя вес, вы можете уменьшить симптомы или даже обратить вспять диабет.Ранее МедикФорум писал о пользе холодца для здоровья мозга.

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