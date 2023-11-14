Врач объясняет почему мы так устаем осенью и зимой

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Врач объясняет почему мы так устаем осенью и зимой


Разговоры о текущем уровне усталости примерно так же интересны, как светские разговоры о погоде. Тем не менее, на данный момент мы ни о чем другом не говорим. Почему? Потому что мы всегда уставшие.

Трудно встать с постели по утрам. На самом деле может быть четко объяснено следующими факторами.
 

Осенью и зимой не хватает дневного света


"Когда темно, мы производим больше мелатонина, что вызывает у нас чувство усталости. Если утром темно, вставание кажется очень неправильным (почти из-за эволюции), и нашему мозгу также требуется больше, чем обычные 30 минут, чтобы прийти в норму", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Если вы выключите будильник слишком поспешно вместо того, чтобы настроить его на повтор, вы быстро поплатитесь за это значительной задержкой в своем действительно своевременном распорядке дня. 

"Маленький совет: попробуйте вставать сразу. Это должно творить настоящие чудеса".

Также полезно попытаться выйти на короткую прогулку утром или днем, чтобы по возможности получить немного света. Если вы работаете дома или в офисе, вам будет полезно как можно больше времени проводить на свежем воздухе при естественном освещении или работать возле окна.

Зимой мы едим больше


Летом в нашем меню салаты, фрукты, ягоды. Зимой пельмени, картошка или паста. Зимой мы склонны питаться "успокаивающей" пищей, которая не всегда полезна для здоровья и может вызвать у нас чувство усталости и вялости.

"Осенью и зимой мы запихиваем в желудки комфортную пищу, которая оседает там якорем и тянет нас, как якорь. Это одна из причин бесконечной усталости". 

Так что, если в духовке большой кусок мяса или в кастрюле закипают пельмени, это означает тяжелую работу нашего тела ночью. Тот факт, что мы не можем проснуться на следующий день отдохнувшими и отдохнувшими, столь же логичен, сколь и предсказуем.
 

Выйдите на свежий воздух


Холодно плюс обычно ветрено, дождливо и мрачно. Вряд ли кто-то отправляется на длительную прогулку добровольно. 

Однако нам нужен кислород даже зимой, чтобы быть в форме, бодрыми и в лучшей форме. Если вы не проветриваете и даже не выходите из дома, в какой-то момент вы просто вдохнете вязкий углекислый газ, висящий в сухом нагревающемся воздухе, который только что покинул ваше тело. Головная боль, головокружение – усталость. 

Достаточное, а главное, регулярное поступление свежего воздуха на вес золота, как бы некомфортно ни было на улице. 

"Выходите на воздух, особенно перед сном, чтобы у вас было достаточно кислорода для дыхания ночью".

Вызванное физическими упражнениями высвобождение химических веществ, вызывающих хорошее самочувствие, называемых эндорфинами, придаст вам бодрости, уменьшит стресс и поможет лучше спать по ночам.


Ранее МедикФорум писал о пользе физической активности для здоровья сердца.



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