Врач объясняет почему мы так устаем осенью и зимой

Осенью и зимой не хватает дневного света

"Когда темно, мы производим больше мелатонина, что вызывает у нас чувство усталости. Если утром темно, вставание кажется очень неправильным (почти из-за эволюции), и нашему мозгу также требуется больше, чем обычные 30 минут, чтобы прийти в норму", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Маленький совет: попробуйте вставать сразу. Это должно творить настоящие чудеса".

Зимой мы едим больше

"Осенью и зимой мы запихиваем в желудки комфортную пищу, которая оседает там якорем и тянет нас, как якорь. Это одна из причин бесконечной усталости".

Выйдите на свежий воздух

"Выходите на воздух, особенно перед сном, чтобы у вас было достаточно кислорода для дыхания ночью".

Трудно встать с постели по утрам. На самом деле может быть четко объяснено следующими факторами.Если вы выключите будильник слишком поспешно вместо того, чтобы настроить его на повтор, вы быстро поплатитесь за это значительной задержкой в своем действительно своевременном распорядке дня.Также полезно попытаться выйти на короткую прогулку утром или днем, чтобы по возможности получить немного света. Если вы работаете дома или в офисе, вам будет полезно как можно больше времени проводить на свежем воздухе при естественном освещении или работать возле окна.Летом в нашем меню салаты, фрукты, ягоды. Зимой пельмени, картошка или паста. Зимой мы склонны питаться "успокаивающей" пищей, которая не всегда полезна для здоровья и может вызвать у нас чувство усталости и вялости.Так что, если в духовке большой кусок мяса или в кастрюле закипают пельмени, это означает тяжелую работу нашего тела ночью. Тот факт, что мы не можем проснуться на следующий день отдохнувшими и отдохнувшими, столь же логичен, сколь и предсказуем.Холодно плюс обычно ветрено, дождливо и мрачно. Вряд ли кто-то отправляется на длительную прогулку добровольно.Однако нам нужен кислород даже зимой, чтобы быть в форме, бодрыми и в лучшей форме. Если вы не проветриваете и даже не выходите из дома, в какой-то момент вы просто вдохнете вязкий углекислый газ, висящий в сухом нагревающемся воздухе, который только что покинул ваше тело. Головная боль, головокружение – усталость.Достаточное, а главное, регулярное поступление свежего воздуха на вес золота, как бы некомфортно ни было на улице.Вызванное физическими упражнениями высвобождение химических веществ, вызывающих хорошее самочувствие, называемых эндорфинами, придаст вам бодрости, уменьшит стресс и поможет лучше спать по ночам.Ранее МедикФорум писал о пользе физической активности для здоровья сердца.

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