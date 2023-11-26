4 ингредиента, которые нужно добавить в горячие напитки, чтобы быстрее похудеть

Лимонный кофе

«По отдельности оба ингредиента имеют явную пользу для здоровья. Лимон — известный ингредиент, вымывающий токсины, который также может укрепить вашу иммунную систему и уменьшить сердечные заболевания. Одной из ключевых причин популярности этой тенденции является вера в то, что напиток может запустить метаболизм. Лимоны богаты витамином С, который способствует естественным процессам сжигания жира в организме, а кофе может стимулировать бурую жировую ткань, которая играет ключевую роль в том, как быстро мы можем сжигать калории в виде энергии», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«При желании добавьте чайную ложку меда для большей сладости».

Корица

«Корица содержит антиоксиданты, обладает противовоспалительными свойствами и может даже помочь стабилизировать уровень сахара в крови. Посыпьте немного кофе или перемешайте, чтобы ощутить полный аромат», - утверждает Строков.

Кардамон

«Эта специя полезна для здоровья, включая улучшение пищеварения и обмена веществ», — сказал врач.

Кокос

Наш вес является важным фактором нашего общего здоровья и благополучия.Недостаточный или избыточный вес может подвергнуть нас значительно повышенному риску возникновения различных опасных состояний.Например, ожирение является основной причиной диабета 2 типа среди других осложнений.А наличие слишком большого количества висцерального жира вокруг талии связано с болезнями сердца и даже раком.Тем не менее, похудение может быть трудным и часто требует от нас внесения долгосрочных изменений в наши привычки образа жизни, такие как диета и режим физических упражнений.Есть способ ускорить процесс снижения веса, добавляя лишь небольшие добавки к напиткам. Врач назвал четыре вкусных ингредиента, которые могут сделать именно это.Хотя чай с лимоном уже давно стал фаворитом, кофе с лимоном стал причудой недавнего времени.Это «не супер-решение для сжигания жира» и его не следует заменять здоровой, сбалансированной диетой и большим количеством физических упражнений.Тем не менее, нет ничего плохого в том, чтобы попробовать это на себе, и стоит поэкспериментировать с некоторыми рецептами, чтобы дразнить вкусовые рецепторы и потенциально улучшить ваше самочувствие.Чтобы получить более классический опыт, заварите свой любимый кофе, затем нарежьте и выжмите в кружку сок половины лимона. Хорошо перемешайте и наслаждайтесь пикантным вкусом.Эта специя имеет ароматный аромат и теплый сладкий вкус, но она также имеет потенциальную пользу для здоровья.Эта азиатская специя придаст вашему кофе особый экзотический вкус.Раздавите несколько стручков кардамона и заварите их в кофе.Немного кокосового масла в кофе может придать ему кремовую текстуру и тонкий тропический аромат.Кокос известен своими «термогенными» свойствами, которые могут способствовать сжиганию жира.Ранее МедикФорум писал о симптоме тромба.

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