Врач Ерусланова: упражнения являются простым рецептом долголетия, невролог Алехина рассказала о влиянии на психику

«Любой уровень физической активности лучше, чем ее полное отсутствие. Нужно начинать двигаться хотя бы по чуть-чуть, понемногу. Однако для реального продления жизни важно идти вперед — повышать физнагрузки, чтобы достичь оптимальных показателей», — отметила эксперт.

«Доказано, что при занятиях спортом выделяются гормоны, улучшающие настроение и качество жизни. Поэтому сейчас пациентам с депрессией рекомендуется вводить физнагрузки в план лечения», — заключила Ерусланова.

"Некоторые преимущества физических упражнений для вашего психического здоровья могут проявиться даже сразу после тренировки".

"Благодаря выработке эндорфинов физическая активность также помогает снять напряжение и стресс, связанные с тревогой. Внимательное отношение к тому, что делает ваше тело и как оно себя чувствует во время тренировки, также поможет прервать поток негативных мыслей и беспокойств", - говорит Алехина.

По ее словам, физическая активность является эффективным средством для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, и различных видов рака. Для этой цели она советует комбинировать силовые и аэробные упражнения разной интенсивности.Помимо этого, спорт может снизить риск развития гипертонии, сахарного диабета, деменции и атеросклероза, поможет избавиться от лишнего веса, улучшить структуру костей и уменьшить тревожность.Упражнения жизненно важны для построения и поддержания крепких костей и мышц. Тяжелая атлетика может ускорить наращивание мышечной массы, если вы также получаете достаточно белка.Когда вы становитесь старше, ваше тело теряет мышечную массу и функции. Это подвергает вас большему риску травм и инвалидности.рассказал о пользе для психического здоровья.. Упражнения помогают блокировать негативные мысли и отвлекают от повседневных забот. Ваше тело выделяет химические вещества, такие как серотонин и эндорфины, которые вызывают чувство счастья. Занятия с другими людьми могут еще больше усилить этот эффект.Когда вы занимаетесь спортом, ваше тело выделяет белки и другие химические вещества, которые изменяют функции и структуру мозга. Он также заставляет мозг выращивать новые клетки, которые помогают предотвратить возрастное снижение умственных способностей.. Физические упражнения действуют аналогично антидепрессантам при лечении легкой и умеренной депрессии – только без побочных эффектов. Физические упражнения улучшают работу мозга, уменьшают воспаление и способствуют росту нервных клеток. Все это улучшает настроение.Ранее МедикФорум писал о благотворном влиянии мороженного при боли в горле.

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