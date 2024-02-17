Хирург Умнов: пиво уничтожает сердце и печень, эндокринолог Гуреева рассказала о гормональных нарушениях из-за пива

"У человека расширяются полости сердца и утолщаются его стенки (синдром бычьего сердца). В результате органу требуется большее количество крови, нагрузка на него усиливается, что ведет к быстрому износу сердечных волокон. Также из-за быстрого всасывания пива и переполнения кровеносного русла у человека, страдающего алкогольной зависимостью, развивается гипертония, а также варикозное расширение вен", — отметил Умнов.

"Пиво содержит спирт, и чрезмерное употребление алкоголя может привести к повреждению поджелудочной железы, ответственной за выработку инсулина", - говорит Гуреева.

"Пиво часто бывает калорийным, и его избыточное потребление может способствовать набору веса".

"Важно помнить, что употребление алкоголя должно быть умеренным. Медицинские рекомендации обычно советуют ограничивать потребление алкоголя, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в том числе для эндокринной системы", - говорит Гуреева.

Он отметил, что, несмотря на низкое по сравнению с водкой содержание алкоголя, «пенное» способно практически уничтожить оба органа, провоцируя инфаркт и цирроз, чреватый «мучительной смертью».По его словам, при злоупотреблении пивом из-за его калорийности увеличивается масса тела, растет «пивное пузо», краснеет лицо, увеличиваются молочные железы у мужчин. Собеседник подчеркнул, что пиво крайне вредно для сердца и сосудов из-за высокого содержания кобальта в пене.как пиво воздействуют на эндокринную систему.Это может способствовать развитию сахарного диабета.Алкоголь в пиве может воздействовать на уровень гормонов, таких как эстрогены и тестостерон. Это может привести к различным нарушениям в эндокринной системе, включая проблемы с репродуктивным здоровьем.Ожирение, в свою очередь, может быть связано с инсулинорезистентностью и другими проблемами эндокринной системы.Некоторые исследования предполагают, что потребление алкоголя, включая пиво, может оказывать негативное воздействие на функцию щитовидной железы.Алкоголь может воздействовать на уровень гормонов стресса, таких как кортизол. Чрезмерное употребление может вызвать дисбаланс этих гормонов, влияя на общее здоровье эндокринной системы.Ранее МедикФорум писал о вреде энергетиков.

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