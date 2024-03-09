Врач Русанова назвала мифом безусловный вред сахара, диетолог Лементина рассказала как правильно есть десерты

«Напротив, сахар очень даже полезен для нашего организма, потому что глюкоза — это основной энергетический материал для клеток. Без сахара, как и без соли, наш организм фактически не может полноценно функционировать. Вреден переизбыток сахара. Суточная норма чистого сахара составляет 25 грамм, или 6 чайных ложек на человека», - объясняет врач.

"Чтобы не переедать сладкое и сократить вредное воздействие, не нужно есть его на голодный желудок. Если вы едите сладкое на голодный желудок, особенно продукты с высоким содержанием сахара, это может привести к резкому всплеску уровня сахара в крови. Это может усилить ваши аппетиты к сладкому на протяжении дня, что может привести к избыточному потреблению сахара", - говорит врач-диетолог Юлия Лементина специально для МедикФорум.

Заблуждение заключается в том, что сахар безусловно вреден.Но, рассчитывая эту норму, не стоит забывать о скрытых сахарах, которые содержатся в готовых продуктах, которые мы покупаем в магазинах. Это соусы, в том числе популярный и любимый всеми кетчуп, сосиски, колбасы, полуфабрикаты, сладкие йогурты и т.д.Таким образом, сами этого не замечая, мы можем съесть гораздо больше сахара, чем в этом нуждается организм. Отсюда и миф о вреде сахара.Надо внимательно изучать этикетки и рассчитывать содержание сахара во всех продуктах, которые мы покупаем, - предупреждает Русанова.Даже если на упаковке написано, что продукт без сахара, необходимо изучать состав. Прежде всего надо обращать внимание на первые 3-4 позиции.Самый лучший способ, чтобы контролировать количество потребляемого сахара: готовить еду самостоятельно и по минимуму использовать полуфабрикаты, готовую еду, магазинные молочные десерты: сырки, йогурты, творожки и тому подобное», — объяснила эксперт.Некоторые сладкие продукты, особенно кондитерские изделия, могут быть бедными в питательных веществах и вызвать потерю сытости без полноценного поступления необходимых питательных веществ.После резкого повышения уровня сахара может последовать его быстрое снижение, вызывая гипогликемию (низкий уровень сахара в крови). Это может сопровождаться слабостью, головокружением, раздражительностью и другими неприятными симптомами.Рекомендуется соблюдать умеренность и разнообразие в рационе, даже при употреблении сладких продуктов. Если у вас есть проблемы с уровнем сахара в крови или другие заболевания, связанные с питанием, важно обсудить свою диету с врачом.Ранее МедикФорум писал о том, как избавится от ожирения печени.

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