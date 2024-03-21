Врач Мясников: дефицит клетчатки приводит к гниению еды в кишке, гастроэнтеролог Алисова назвала полезные продукты с клетчаткой





«Девиртикулезу сопутствует отсутствие перистальтики. Когда человек двигается, все работает, когда не двигается — все загнивает, длительные запоры, и все это приводит к нарушению», — пояснил доктор.

"Продукты с высоким содержанием клетчатки являются важной частью здорового рациона питания и способствуют нормальному функционированию пищеварительной системы, контролю уровня сахара в крови, снижению уровня холестерина и поддержанию здорового веса", - говорит врач-гатроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Фрукты: яблоки, груши, апельсины, мандарины, ягоды (малина, черника, клубника), а также киви и абрикосы.

яблоки, груши, апельсины, мандарины, ягоды (малина, черника, клубника), а также киви и абрикосы. Овощи: брокколи, шпинат, капуста (белокочанная, цветная), морковь, тыква, томаты, огурцы, перец, кабачки, лук, чеснок.

брокколи, шпинат, капуста (белокочанная, цветная), морковь, тыква, томаты, огурцы, перец, кабачки, лук, чеснок. Злаки и зерновые: овсянка, ячневая крупа, ржаной хлеб, цельнозерновой хлеб, кукурузные хлопья, киноа, коричневый рис.

овсянка, ячневая крупа, ржаной хлеб, цельнозерновой хлеб, кукурузные хлопья, киноа, коричневый рис. Бобовые: чечевица, горох, фасоль, нут, бобы, соя.

чечевица, горох, фасоль, нут, бобы, соя. Орехи и семечки: льняные семечки, семена чиа, миндаль, фундук, грецкий орех, кедровые орехи.

льняные семечки, семена чиа, миндаль, фундук, грецкий орех, кедровые орехи. Сухофрукты: изюм, чернослив, финики.

"Регулярные физические упражнения способствуют нормальному функционированию кишечника, улучшая перистальтику и процесс переваривания пищи".

Дивертикулез — это выпячивание стенки кишечника, и в 80 лет оно имеется почти у всех, считает врач. Также его риск повышается при курении, дефиците клетчатки и связанными с ней запорами. Последние приводят к тому, что человек тужится, его внутрибрюшное давление повышается, и образуется выпячивание кишки.Сами по себе дивертикулы не опасны, но иногда они могут воспаляться, в этом случае говорят о дивертикулите. При этом повышается риск кишечных кровотечений.При прободении кишечника (образовании сквозного отверстия) даже при своевременной операции риск летального исхода равен 20%, отметил Мясников.Употребление этих продуктов в рационе питания поможет обеспечить организм необходимой клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения, насыщению и поддержанию общего здоровья.Для здоровья кишечника важно поддерживать здоровый образ жизни в целом, включая сбалансированное питание, достаточный отдых и сон, а также отказ от вредных привычек, таких как курение.Ранее МедикФорум писал о самой полезном овоще при гипертонии.

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