Терапевт Помойнецкая назвала опасные продукты, способные вызывать воспаление и рак, врач Захарова советует есть ягоды, лук и чеснок

"При длительном употреблении афлатоксины могут запустить в печени онкологические процессы", - предупредила гастроэнтеролог в Telegram.

"Ягоды, такие как черника, малина и черная смородина, содержат антоцианы, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и воспаления. Чеснок и лук содержат соединения, которые могут помочь предотвратить развитие рака, особенно рака желудка и кишечника", - говорит Захарова.

Врач отметила, что наиболее изученные токсины плесневых грибов плохо влияют на легкие и печень. Особенно коварны продукты жизнедеятельности плесени - афлатоксины. Они не только перегружают иммунную систему человека, но и способны увеличивать воспаление.Среди возможных источников афлатоксинов врач назвала кофе и какао низкого качества, хлебобулочные изделия, зараженные плесенью, обсемененные семечки, орехи, бобы, залежавшийся сыр, и даже пакетированный чай (тот, который производят из низкопробного сырья).какие продукты необходимо употреблять, чтобы снизить риск развития рака.Зеленый чай богат антиоксидантами, такими как катехины, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и имеют антираковые свойства.Куркума содержит куркумин, который имеет сильные противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Он также может помочь снизить риск развития рака, особенно рака кишечника и рака молочной железы.Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, такими как лосось, сардины и треска, может помочь снизить воспаление и риск развития рака.Орехи и семена, такие как грецкий орех, миндаль, льняные семена и чиа, богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые могут помочь защитить клетки от повреждений.Овсянка и другие цельнозерновые продукты богаты пищевыми волокнами и антиоксидантами, которые могут помочь снизить риск развития рака кишечника и сердца.Ранее МедикФорум писал о симптомах анемии.

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