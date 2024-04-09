Врач Кобелевская: из-за капель для носа может развиться тахикардия, терапевт Андреева рассказала как избавиться от заложенности без капель

"Учащенный пульс опасен, потому что сердце долго работает с высокой частотой. Это [повышает] риск развития артериальной гипертензии", - говорит хирург.

"Увлажненный воздух может помочь смягчить слизистую оболочку носа и уменьшить заложенность. Используйте увлажнитель воздуха в помещении или проветривайте комнату, чтобы поддерживать оптимальную влажность воздуха", - говорит Андреева.

"Можно добавить в воду эфирные масла мяты или эвкалипта для усиления эффекта".

"Можно легко массировать область над верхней частью носа и под нижними краями глаз пальцами в течение нескольких минут".

"Для этого можно использовать носовые души или носовые капли на основе морской соли".

По словам врача, тахикардия может появляться по многим причинам: из-за гормонального сбоя, сердечных патологий, приема определенных лекарств. Спровоцировать учащение пульса может даже применение капель для носа.Доктор предупредила, что чем выше пульс, тем выше вероятность развития гипертонии, ишемической болезни сердца. Также, продолжила она, тахикардия может спровоцировать гипертрофию левого желудочка, что может стать причиной сердечной недостаточности.рассказала как избавиться от заложенности носа без капель.Врач назвала несколько способов избавиться от заложенности носа без применения капель.Нанесение теплого компресса на лицо над носом может помочь снять заложенность и улучшить циркуляцию в носовых ходах. Для этого можно использовать горячие полотенца, прогретые зерно- или рисовые подушечки или горячую водяную бутылку.Ингаляции паром могут помочь освободить носовые хода. Для этого можно нагреть воду в большой миске, наклониться над ней и вдыхать пар через нос, покрыв голову полотенцем.Увеличенное потребление воды поможет смягчить слизистую оболочку носа и уменьшить заложенность.Мягкий массаж носа и околоносовых областей может помочь улучшить кровообращение и снять заложенность.Промывание носа солевым раствором может помочь очистить носовые хода от слизи и снять заложенность.Избегайте контакта с аллергенами или раздражающими веществами, такими как дым табака, химические пары или загрязненный воздух.Если заложенность носа не проходит или усиливается, необходимо обратиться к врачу для профессиональной консультации и диагностики.Ранее МедикФорум писал о пользе темного шоколада.

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