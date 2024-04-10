Онколог Иванов: брокколи и помидоры снижают риск развития рака, врач Воробьев призвал есть чеснок и орехи





«Брокколи и цветная капуста содержат антиоксиданты, позволяющие снизить риск рака молочной железы, а кофе помогает в профилактике рака кожи. Кроме того, помидоры и черника содержат ликопин, который также известен своими профилактическими свойствами», — объяснил Иванов.

«Темная зелень из семейства крестоцветных, например, руккола, содержит каротиноиды, которые обладают антиоксидантными свойствами и препятствуют развитию некоторых видов рака», — рассказал онколог.

"Кроме крестоцветных, есть и другие продукты, которые могут помочь предотвратить рак благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Ягоды

Чеснок

Цитрусовые фрукты

Зеленый чай

Орехи

"Орехи, такие как грецкие орехи, миндаль и фундук, являются хорошим источником антиоксидантов, включая витамин Е и селен, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и снизить риск развития рака, особенно рака молочной железы и предстательной железы", - говорит Воробьев.

По словам онколога, цельнозерновые продукты, богатые противораковыми антиоксидантами, пищевыми волокнами и фитоэстрогенами, способствуют профилактике рака толстой кишки.Ягоды, такие как черники, малина, земляника и клюква, содержат высокие уровни антоцианов и других антиоксидантов, которые помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и снижают риск развития рака.Чеснок содержит алицин, который обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а также может помогать в защите от различных типов рака, таких как рак желудка, кишечника и легких.Фрукты, такие как апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы, богаты витамином С и другими антиоксидантами, которые могут помочь защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами, и снизить риск развития рака.Зеленый чай содержит полифенолы, такие как катехины, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами и могут помогать в предотвращении рака путем защиты клеток от повреждений и ингибирования роста раковых клеток.Ранее МедикФорум писал о вреде рентгена.

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