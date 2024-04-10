Диетолог Бородина рассказала кому не следует есть яйца на Пасху, врач Андреева призвала не боятся съедать 1 яйцо каждый день

Холестерин

"В яйцах содержится холестерин, скомпенсированный лецитином, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает холестерину осаждаться на стенках сосудов, но всё же дело в количестве".





Заболевания ЖКТ

"Яйца могут быть вредными при потреблении в больших количествах или если у вас есть определенные медицинские состояния, такие как высокий уровень холестерина или сахарный диабет. Если таких состояний нет, яйца принесут здоровье только пользу. Я рекомендую есть 1 яйцо каждый день", - говорит Андреева.

"Яйца важны для поддержания здоровой иммунной системы благодаря своему содержанию различных питательных веществ. Витамин D, который содержится в яйцах, играет ключевую роль в функционировании иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями и воспалениями".

В одном яйце содержится почти суточная норма холестерина — 200–275 мг при рекомендуемой норме 300 мг в сутки. Поэтому людям, у которых он и без того повышен, лишний раз на яйца лучше не налегать. Ваша норма — четыре яйца в неделю.Но если у вас по этой части всё в порядке, отказываться от яиц из-за «страшного» холестерина не стоит.Яйца не следует употреблять при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни, — перечисляет Ирина Бородина.что яйца в умеренном количестве крайне полезны для здоровья.Яйца являются ценным источником высококачественного белка, содержащего все необходимые аминокислоты для поддержания здоровья и роста тканей организма. Они также богаты витаминами и минералами, включая витамин D, витамин В12, железо и селен, что способствует здоровью костей, иммунной системы и общему благополучию организма.Полезные жиры в яйцах, такие как омега-3 жирные кислоты, могут снижать уровень вредного холестерина, что помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о вреде рентгена.

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