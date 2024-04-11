Врач Умнов: сочетание вина и йогурта "убивает" печень и поджелудочную, врач Захарова рассказала о самом безопасном алкоголе
Вино ни в коем случае нельзя мешать с йогуртом, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Врач объяснил, что получаемый продукт содержит огромное количество сахара, провоцируя развитие сахарного диабета.
"Данное пойло очень опасно, так как содержит огромное количество сахара, придавая получившемуся продукту ложное ощущение «легкости» напитка. Из-за этого человек начнет злоупотреблять, что приводит к еще большему поступлению в организм этилового спирта. Из-за этого еще сильнее повреждаются печень, головной мозг и поджелудочная железа. Из-за сахара, вина и сгущенки повысится риск сахарного диабета, атеросклероза сосудов и жирового перерождения печени", — сказал Умнов.
Ранее Умнов предупредил в разговоре с NEWS.ru, что даже рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление напитком повышает риск развития слабоумия и деменции. Врач отметил, что крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам, провоцируя спазмы мышц, их паралич и атрофию.
Врач общей практики Татьяна Захарова рассказала специально для МедикФорум какой алкоголь самый безопасный для здоровья.
"При разумном употреблении алкоголь в некоторых формах может иметь некоторые полезные свойства, хотя исследования показывают, что любые пользы связаны с умеренным потреблением. Красное вино, в умеренных количествах, имеет некоторые потенциальные полезные свойства благодаря содержащимся в нем антиоксидантам и другим компонентам", - говорит Захарова.
Антиоксиданты: красное вино содержит антиоксиданты, такие как ресвератрол, кверцетин и катехины, которые могут помочь защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Ресвератрол, в частности, привлекает внимание за свои потенциальные противовоспалительные и противораковые свойства.
Сердечно-сосудистая система: умеренное употребление красного вина связано с понижением уровня холестерина и снижением риска заболевания сердца. Это связывается с антиоксидантными свойствами вина, которые могут помочь в расширении сосудов и улучшении кровообращения.
Профилактика болезни Альцгеймера и деменции: некоторые исследования показывают, что умеренное употребление красного вина может помочь в снижении риска развития болезни Альцгеймера и других форм деменции благодаря его антиоксидантным свойствам и воздействию на мозговые функции.
"Важно помнить, что эти пользы связаны с умеренным употреблением красного вина. Чрезмерное употребление алкоголя может противоположным образом повлиять на здоровье", - объясняет Захарова.
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