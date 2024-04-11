Врач Умнов: сочетание вина и йогурта "убивает" печень и поджелудочную, врач Захарова рассказала о самом безопасном алкоголе

"Данное пойло очень опасно, так как содержит огромное количество сахара, придавая получившемуся продукту ложное ощущение «легкости» напитка. Из-за этого человек начнет злоупотреблять, что приводит к еще большему поступлению в организм этилового спирта. Из-за этого еще сильнее повреждаются печень, головной мозг и поджелудочная железа. Из-за сахара, вина и сгущенки повысится риск сахарного диабета, атеросклероза сосудов и жирового перерождения печени", — сказал Умнов.

"При разумном употреблении алкоголь в некоторых формах может иметь некоторые полезные свойства, хотя исследования показывают, что любые пользы связаны с умеренным потреблением. Красное вино, в умеренных количествах, имеет некоторые потенциальные полезные свойства благодаря содержащимся в нем антиоксидантам и другим компонентам", - говорит Захарова.

"Важно помнить, что эти пользы связаны с умеренным употреблением красного вина. Чрезмерное употребление алкоголя может противоположным образом повлиять на здоровье", - объясняет Захарова.

Ранее Умнов предупредил в разговоре счто даже рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление напитком повышает риск развития слабоумия и деменции. Врач отметил, что крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам, провоцируя спазмы мышц, их паралич и атрофию.какой алкоголь самый безопасный для здоровья.: красное вино содержит антиоксиданты, такие как ресвератрол, кверцетин и катехины, которые могут помочь защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Ресвератрол, в частности, привлекает внимание за свои потенциальные противовоспалительные и противораковые свойства.: умеренное употребление красного вина связано с понижением уровня холестерина и снижением риска заболевания сердца. Это связывается с антиоксидантными свойствами вина, которые могут помочь в расширении сосудов и улучшении кровообращения.: некоторые исследования показывают, что умеренное употребление красного вина может помочь в снижении риска развития болезни Альцгеймера и других форм деменции благодаря его антиоксидантным свойствам и воздействию на мозговые функции.Ранее МедикФорум писал о вреде черемши.

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