Врач Терентьева назвала 3 самые полезные ягоды, диетолог Пономарева рассказала, чем их можно заменить
По словам руководителя медицинского центра Екатерины Терентьевой, черника, клюква и голубика считаются наиболее ценными летними ягодами. В чернике содержится множество витаминов и антиоксидантов, которые помогают справиться с воспалениями в желудке и кишечнике.
Голубика, по мнению специалиста, также эффективно борется с воспалениями и оказывает благоприятное воздействие на пищеварение, обладая антибактериальными свойствами. Клюква, в свою очередь, обогащена витамином C, который укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и стимулирует процессы заживления.
Стоит помнить, что клюква обладает мочегонным эффектом, поэтому ее следует употреблять с учетом этого свойства.
Сезон клубники
Пусть клубника и не является самой полезной, важно учитывать рекомендации Роскачества по выбору клубники также стоит учитывать: при покупке следует обращать внимание на зеленый хвостик и сухость, упругость и однородный цвет ягоды.
Кроме того, вкус клубники зависит от количества солнечных дней и перепадов температуры, а аромат ягоды может свидетельствовать о ее спелости и сладости.
Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум, чем можно заменить дорогие ягоды.
"Если вам недоступны годы по цене, или сейчас не их сезон, то есть ряд более доступных вариантов".
Гранат
Этот фрукт богат антиоксидантами, включая танины и витамин С, которые помогают бороться с воспалениями и укреплять иммунитет.
Темные листовые зелень
"Например, замороженный шпинат или свежая петрушка. Они содержат витамины, минералы и антиоксиданты, способствующие здоровью и иммунитету".
Ягоды асаи
Эти ягоды богаты антиоксидантами и витаминами, такими как витамин С и витамин Е, что делает их отличным выбором для поддержания здоровья.
Грецкие орехи
"Они содержат антиоксиданты, полиненасыщенные жирные кислоты и другие питательные вещества, которые могут помочь снизить воспаление и улучшить общее здоровье".
Чеснок
Этот продукт известен своими противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые могут помочь поддерживать здоровье и иммунитет.
Темный шоколад
Высококачественный темный шоколад содержит антиоксиданты, включая флавоноиды, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и улучшить кровообращение.
Красный перец
"Он содержит большое количество витамина С, а также капсаицин, который обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогая поддерживать здоровье".
Ранее МедикФорум писал о причинах густой крови.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий