Диетолог Соломатина рассказала, чем опасен дефицит калорий при похудении, врач Строков объяснил какой дефицит считается безопасным
Дефицит калорий может иметь серьезные последствия для психического здоровья человека, даже привести к развитию анорексии, утверждает врач-диетолог Елена Соломатина в интервью для «Вечерней Москвы».
По мнению специалиста, многие, стремясь похудеть, допускают ошибку, резко ограничивая себя в калориях.
«Если потребление пищи опускается ниже базового уровня метаболизма, это — плохой знак», — отмечает Соломатина.
Она объясняет, что организм не способен получать энергию из воздуха, и начинает расходовать мышечную массу, что приводит к выработке кортизола и ограничению функций организма.
Исходя из этого, вначале происходит быстрое снижение веса и даже улучшение памяти в течение первых двух недель при потреблении 1000 килокалорий в день. Однако спустя 14 дней начинается обратный процесс: организм начинает использовать энергию не из жировых запасов, а из мышечной ткани, что затрудняет процесс похудения.
Продолжение такого режима может привести к негативным последствиям, включая ухудшение психического состояния и даже развитие анорексии. Соломатина предупреждает, что стремление к идеалу может привести к проблемам со здоровьем, а жир, сохраненный в организме в условиях дефицита калорий, становится источником жизни.
Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум, какой дефицит калорий считается безопасным.
"То, какой дефицит калорий считается безопасным зависит от множества факторов, таких как возраст, пол, физическая активность, общее состояние здоровья и цели похудения. Однако обычно рекомендуется не создавать дефицит калорий более чем на 500 калорий в день от базового уровня потребления калорий. Это позволяет снижать вес медленно и стабильно, минимизируя риск негативных последствий для здоровья", - говорит Строков.
Когда дефицит калорий слишком большой, организм начинает терять не только жировую, но и мышечную массу, что может привести к различным проблемам, включая ухудшение общего состояния здоровья, снижение иммунитета, нарушение гормонального баланса и даже развитие психологических проблем.
Важно стремиться к здоровому и умеренному снижению веса, поддерживая правильное питание и физическую активность. При возникновении вопросов или сомнений лучше всего консультироваться с врачом или диетологом.
При похудении полезно употреблять продукты, богатые питательными веществами, которые помогают чувствовать себя сытым, одновременно обеспечивая организм необходимой энергией и поддерживая его функциональность.
Строков назвал несколько полезных продуктов, которые могут помочь в процессе снижения веса:
- Овощи: Большинство овощей богаты волокнами, что способствует чувству сытости и помогает контролировать аппетит. Они также содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для поддержания здоровья.
- Фрукты: Фрукты также являются отличным источником витаминов, минералов и волокон. Они помогают удовлетворить сладкий зуб и могут быть замечательной альтернативой высококалорийным сладостям.
- Белок: Пища, богатая белком, такая как курица, рыба, яйца, тофу и бобы, помогает чувствовать себя сытым на долгое время, снижая желание перекусывать между приемами пищи.
- Здоровые жиры: Некоторые источники здоровых жиров, такие как орехи, семена, авокадо и оливковое масло, могут помочь улучшить усвоение питательных веществ и контролировать аппетит.
Ранее МедикФорум писал о связи менопаузы и деменции.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий