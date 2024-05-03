Диетолог Соломатина рассказала, чем опасен дефицит калорий при похудении, врач Строков объяснил какой дефицит считается безопасным

«Если потребление пищи опускается ниже базового уровня метаболизма, это — плохой знак», — отмечает Соломатина.

"То, какой дефицит калорий считается безопасным зависит от множества факторов, таких как возраст, пол, физическая активность, общее состояние здоровья и цели похудения. Однако обычно рекомендуется не создавать дефицит калорий более чем на 500 калорий в день от базового уровня потребления калорий. Это позволяет снижать вес медленно и стабильно, минимизируя риск негативных последствий для здоровья", - говорит Строков.

Овощи: Большинство овощей богаты волокнами, что способствует чувству сытости и помогает контролировать аппетит. Они также содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для поддержания здоровья.

Фрукты: Фрукты также являются отличным источником витаминов, минералов и волокон. Они помогают удовлетворить сладкий зуб и могут быть замечательной альтернативой высококалорийным сладостям.

Белок: Пища, богатая белком, такая как курица, рыба, яйца, тофу и бобы, помогает чувствовать себя сытым на долгое время, снижая желание перекусывать между приемами пищи.

Здоровые жиры: Некоторые источники здоровых жиров, такие как орехи, семена, авокадо и оливковое масло, могут помочь улучшить усвоение питательных веществ и контролировать аппетит.

По мнению специалиста, многие, стремясь похудеть, допускают ошибку, резко ограничивая себя в калориях.Она объясняет, что организм не способен получать энергию из воздуха, и начинает расходовать мышечную массу, что приводит к выработке кортизола и ограничению функций организма.Исходя из этого, вначале происходит быстрое снижение веса и даже улучшение памяти в течение первых двух недель при потреблении 1000 килокалорий в день. Однако спустя 14 дней начинается обратный процесс: организм начинает использовать энергию не из жировых запасов, а из мышечной ткани, что затрудняет процесс похудения.Продолжение такого режима может привести к негативным последствиям, включая ухудшение психического состояния и даже развитие анорексии. Соломатина предупреждает, что стремление к идеалу может привести к проблемам со здоровьем, а жир, сохраненный в организме в условиях дефицита калорий, становится источником жизни., какой дефицит калорий считается безопасным.Когда дефицит калорий слишком большой, организм начинает терять не только жировую, но и мышечную массу, что может привести к различным проблемам, включая ухудшение общего состояния здоровья, снижение иммунитета, нарушение гормонального баланса и даже развитие психологических проблем.Важно стремиться к здоровому и умеренному снижению веса, поддерживая правильное питание и физическую активность. При возникновении вопросов или сомнений лучше всего консультироваться с врачом или диетологом.При похудении полезно употреблять продукты, богатые питательными веществами, которые помогают чувствовать себя сытым, одновременно обеспечивая организм необходимой энергией и поддерживая его функциональность.Ранее МедикФорум писал о связи менопаузы и деменции.

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