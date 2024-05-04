Доктор Мосли: витамин D пожилые люди могут принимать круглый год, врач Гуреева объяснила, чем грозит передозировка "солнечным" витамином

"Передозировка витамином D, хотя и редка, может иметь серьезные последствия для здоровья. Одним из основных опасных последствий передозировки витамином D является увеличение уровня кальция в крови (гиперкальциемия). Это может привести к различным проблемам, таким как камни в почках, ослабление костей, сердечные проблемы и повреждение почек", - говорит Гуреева.

Другие последствия передозировки витамина Д

"Гиперкальциемия может вызвать нарушения сердечного ритма, артериальную гипертензию и другие сердечно-сосудистые проблемы".

"Передозировка витамином D может привести к повреждению почек из-за избыточной нагрузки на них при обработке увеличенного количества кальция".

Врач поясняет, что для молодых людей, проживающих в теплых и солнечных местах, постоянный прием добавок с витамином D не обязателен. Однако с возрастом человеку может быть сложнее поддерживать оптимальный уровень этого вещества в организме, даже при правильном питании. Источниками витамина D являются жирная рыба и яйца.Мосли подчеркивает, что целенаправленный прием витаминных добавок может помочь предотвратить развитие деменции и рака толстой кишки, особенно у пожилых людей, у которых риск этих заболеваний повышается. Рекомендуемая безопасная доза витамина D составляет до 100 микрограмм в день.Кроме того, врач советует пожилым людям не полностью избегать пребывания на солнце. Летом они могут наслаждаться на свежем воздухе около десяти минут с засученными рукавами или в легкой одежде.к чему приводит избыток витамина Д, и почему важно не превышать дозировки.Избыточный кальций, обусловленный передозировкой витамином D, может способствовать образованию камней в почках, что может привести к болям в пояснице, проблемам с мочеиспусканием и иногда к серьезным осложнениям.Парадоксально, хотя витамин D необходим для здоровья костей, его избыток может привести к ослаблению костей и увеличению риска переломов.Кроме того, передозировка витамином D может проявляться симптомами, такими как тошнота, рвота, усталость, потеря аппетита, сонливость, головные боли, слабость мышц и даже психические расстройства.Ранее МедикФорум писал о связи витамина К и тромба.

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