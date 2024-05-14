Терапевт Спахов назвал еще одно опасное свойство соли, врач Андреева перечислила продукты, которые содержат скрытую соль

"Скрытая соль – это соль, которая добавляется в пищевые продукты в процессе их производства или приготовления и не всегда заметна на первый взгляд. Это один из основных источников потребления соли, который может привести к превышению рекомендуемого уровня ее потребления и увеличению риска развития различных заболеваний", - говорит Андреева.

Готовые продукты

Полуфабрикаты

"Замороженные блюда, пицца, сэндвичи, сушеные завтраки и другие полуфабрикаты также могут содержать значительные количества скрытой соли".

Готовые соусы и приправы

"Чтобы уменьшить потребление скрытой соли, важно внимательно читать этикетки на упаковках продуктов, выбирать натуральные и нежареные варианты продуктов, а также приготавливать домашнюю пищу с минимальным количеством соли или использовать заменители соли, такие как травы и специи".

В своем комментариион отметил, что любители соленых блюд подвержены этому риску почти в два раза больше, чем другие. Однако, по его словам, об этой опасности знают далеко не все.Доктор Спахов подчеркнул, что использование соли не только увеличивает вероятность развития гипертонии, но такжеОн призвал людей отказаться от досаливания пищи, утверждая, что это важный шаг для собственного здоровья.Специалист утверждает, что прекратить досаливать еду несложно. Для этого достаточно убрать солонку со стола и дать себе три недели. За это время организм привыкнет к менее соленой пище, заверил доктор.почему даже отказ от досаливания может не спасти от камней в почках и гипертонии.Консервы, полуфабрикаты, закуски, супы в порошке, соленые орешки и чипсы часто содержат высокие уровни соли для улучшения вкуса и продления срока годности.Кетчуп, соевый соус, соусы для салатов и другие готовые приправы содержат высокие уровни соли для поддержания вкуса и текстуры.Ранее МедикФорум писал о пользе кедровых орехов.

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