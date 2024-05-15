Врач Панова рассказала, какие продукты богаты витаминами группы В, нутрициолог Котельницкий объяснил, какие болезни грозят при дефиците

"Белые сушеные грибы также являются полезными, так как они содержат витамин В3. Он улучшает качество волос, улучшая кровообращение и питание их фолликулов. Кроме того, этот витамин необходим для здоровья ногтей", - отметила специалист.

"Дефицит витаминов группы В может привести к различным негативным последствиям для организма. Витамины группы В играют важную роль в метаболизме и функционировании нервной системы, поэтому их недостаток может оказать серьезное воздействие на здоровье человека", - говорит Котельницкий.

"Дефицит витаминов группы В может привести к различным дерматологическим проблемам, таким как сухость и шелушение кожи, а также к волосопаду и ломкости ногтей".

"В целом, дефицит витаминов группы В может привести к широкому спектру негативных последствий для здоровья. Поэтому важно убедиться, что ваш рацион содержит достаточное количество этих витаминов, либо принимать соответствующие витаминные добавки при необходимости".

По мнению медика, высокая концентрация этих витаминов присутствует в семечках подсолнуха. Они становятся катализатором процесса окисления жиров, поэтому совместно с интенсивной физической активностью способствуют снижению веса.Врач также обратила внимание, что для повышения эффективности похудения рекомендуется добавить в рацион витамины D и C, какКроме того, специалист отметил значение фасоли, содержащей витамин В9, также известный как фолиевая кислота. Врачи часто назначают этот элемент во время беременности, так как он способствует нормализации работы нервной системы. Также в фасоли содержится фитиновая кислота, которая может затруднить процесс пищеварения.Нутрициолог рекомендует добавлять небольшое количество водорослей-комбу при употреблении бобовых, так как они способны нейтрализовать фитиновую кислоту. Кроме того, водоросли-комбу богаты йодом, который благотворно влияет на гормональный фон.Она также подчеркнула необходимость включения в рацион витамина В12, который играет важную роль в кроветворении и стабилизирует нервную систему. Этот элемент в достаточном количестве содержится в продуктах животного происхождения, таких как говяжья печень, сердечки или желудки.к чему приводит дефицит витаминов группы В.Дефицит витаминов группы В может привести к неврологическим симптомам, таким как депрессия, тревога, раздражительность, ухудшение памяти, снижение концентрации внимания и даже нейропатия (повреждение нервов).Недостаток витамина В12 и фолиевой кислоты может вызвать мегалобластическую анемию, при которой образуются неспособные к переносу кислорода крупные атипичные эритроциты.Некоторые витамины группы В, такие как ниацин (витамин В3) и пиридоксин (витамин В6), играют важную роль в процессах пищеварения. Их недостаток может привести к снижению аппетита, диарее и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом.Витамины группы В также играют роль в поддержании здоровой иммунной системы. Их недостаток может снизить способность организма бороться с инфекциями и другими болезнями.Ранее МедикФорум писал о том, как укрепить сосуды без отказа от жирного мяса.

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