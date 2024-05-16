Врач Лебедева назвала 4 запрещенных продукта при панкреатите, врач Алисова назвала продукты, которые нужно есть при проблемах с поджелудочной

"Среди других симптомов панкреатита - тошнота, рвота и повышенная температура тела", - предупредила врач в своем Telegram-канале.

"В список включаются нежирные виды мяса, нежирная рыба, крупы и кисломолочные продукты", - перечислила Диляра Лебедева.

"Эти продукты могут усилить воспаление", - подчеркнула Диляра Лебедева.

"Продукты для здоровья поджелудочной железы играют важную роль в поддержании ее функций и предотвращении обострений различных заболеваний, таких как панкреатит", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Нежирные белки

"Однако при заболеваниях поджелудочной железы рекомендуется предпочитать нежирные и легкоусвояемые виды белка, такие как курица без кожи, индейка, рыба с низким содержанием жира и творог с низким содержанием жира".

Цельные зерновые продукты

Питьевой режим

"Рекомендуется употреблять достаточное количество воды, чтобы помочь организму справляться с процессами пищеварения и выведением токсинов".

Очевидно, что желтушный оттенок кожи и склер, а также белков - серьезный симптом. Такие признаки сложно игнорировать, и, конечно, не стоит их пренебрегать. Помимо этого, на серьезные проблемы с поджелудочной могут указывать вздутие живота и непроизвольное снижение веса.Правильное питание при панкреатите может стать своеобразным "лекарством", считает гастроэнтеролог.Однако есть и продукты, которых нужно избегать при проблемах с поджелудочной. Прежде всего, это алкоголь. Среди запрещенных продуктов врач назвалаЧтобы не усугубить ситуацию, рекомендуется избегать пряных блюд и жирной пищи.Белки являются важным источником энергии и строительным материалом для тканей организма.Цельные зерновые продукты, такие как овсянка, ячневая и гречневая крупа, могут быть полезны для здоровья поджелудочной железы благодаря своему высокому содержанию пищевых волокон и сложных углеводов.Поддержание правильного питьевого режима также важно для здоровья поджелудочной железы.Важно помнить, что каждый человек может иметь индивидуальные потребности и реакции на определенные продукты, поэтому рекомендуется консультироваться с врачом или диетологом для составления персонализированного рациона.Ранее МедикФорум писал о том, как восстановить слизистую ЖКТ.

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