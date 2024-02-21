Гастроэнтеролог Лебедева назвала самую вредную рыбу

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рыба

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева: не вся рыба полезна для здоровья.

Рыба как продукт питания ценится за высокое содержание белка и наличие омега-3 жирных кислот, обладающих противовоспалительным свойством. Считается, что минимум два раза в неделю меню человека должно включать рыбное блюдо. Однако гастроэнтеролог  Лебедева предупредила в Telegram:

«От некоторой рыбы человек получает больше вреда, чем больше».

Лебедева констатировала, что в рыбе могут присутствовать опасные паразиты. Например, эти виды могут стать причиной заражения описторхами, поражающими печень:
  • Сазан;
  • Карась;
  • Чехонь;
  • Вобла;
  • Язь.
Рыба, которая долго живет и достигает крупных размеров, может содержать тяжелые металлы, проникающие в нее из загрязненной среды (в частности, в рыбе могут присутствовать ртуть, кадмий, склонные накапливаться в органах человеческого тела).

Эти виды могут быть источником тяжелых металлов:
  • Акула;
  • Рыба-меч;
  • Тунец;
  • Макрель;
  • Марлин.
Гастроэнтеролог Лебедева назвала самую вредную рыбу:

«Сом, пангасиус и тилапия едят все подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами».

Какую рыбу следует есть по мнению врача? В рационе должны присутствовать кета, сельдь, горбуша, треска, минтай, скумбрия – благодаря их употреблению снижаются риски рака, сахарного диабета, болезни Альцгеймера, проблем со зрением.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-терапевт Светлана Якушкина предупредила: молоко является сильнейшим аллергеном для организма.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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