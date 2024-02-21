Гастроэнтеролог Лебедева назвала самую вредную рыбу
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева: не вся рыба полезна для здоровья.
Рыба как продукт питания ценится за высокое содержание белка и наличие омега-3 жирных кислот, обладающих противовоспалительным свойством. Считается, что минимум два раза в неделю меню человека должно включать рыбное блюдо. Однако гастроэнтеролог Лебедева предупредила в Telegram:
«От некоторой рыбы человек получает больше вреда, чем больше».
Лебедева констатировала, что в рыбе могут присутствовать опасные паразиты. Например, эти виды могут стать причиной заражения описторхами, поражающими печень:
- Сазан;
- Карась;
- Чехонь;
- Вобла;
- Язь.
Эти виды могут быть источником тяжелых металлов:
- Акула;
- Рыба-меч;
- Тунец;
- Макрель;
- Марлин.
«Сом, пангасиус и тилапия едят все подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами».
Какую рыбу следует есть по мнению врача? В рационе должны присутствовать кета, сельдь, горбуша, треска, минтай, скумбрия – благодаря их употреблению снижаются риски рака, сахарного диабета, болезни Альцгеймера, проблем со зрением.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-терапевт Светлана Якушкина предупредила: молоко является сильнейшим аллергеном для организма.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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