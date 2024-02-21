«От некоторой рыбы человек получает больше вреда, чем больше».

Сазан;

Карась;

Чехонь;

Вобла;

Язь.

Акула;

Рыба-меч;

Тунец;

Макрель;

Марлин.

«Сом, пангасиус и тилапия едят все подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами».

Рыба как продукт питания ценится за высокое содержание белка и наличие омега-3 жирных кислот, обладающих противовоспалительным свойством. Считается, что минимум два раза в неделю меню человека должно включать рыбное блюдо. Однако гастроэнтеролог Лебедева предупредила в Telegram:Лебедева констатировала, что в рыбе могут присутствовать опасные паразиты. Например, эти виды могут стать причиной заражения описторхами, поражающими печень:Рыба, которая долго живет и достигает крупных размеров, может содержать тяжелые металлы, проникающие в нее из загрязненной среды (в частности, в рыбе могут присутствовать ртуть, кадмий, склонные накапливаться в органах человеческого тела).Эти виды могут быть источником тяжелых металлов:Гастроэнтеролог Лебедева назвала самую вредную рыбу:Какую рыбу следует есть по мнению врача? В рационе должны присутствовать кета, сельдь, горбуша, треска, минтай, скумбрия – благодаря их употреблению снижаются риски рака, сахарного диабета, болезни Альцгеймера, проблем со зрением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-терапевт Светлана Якушкина предупредила: молоко является сильнейшим аллергеном для организма

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