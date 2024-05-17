Доктор Мясников рассказал, есть ли связь между головокружением и инсультом, невролог Алехина назвала 5 ключевых признаков инсульта

"Важно отметить, что реагирование на инсульт в первые минуты и часы является критически важным для минимизации его последствий. Поэтому знание первых признаков инсульта может быть жизненно важным. Первые признаки инсульта могут варьироваться в зависимости от типа инсульта и затронутой области мозга", - говорит Алехина.

Потеря чувствительности или слабость в одной стороне тела

Потеря зрения или двоение в глазах

"Инсульт может вызвать нарушения зрения, такие как потеря зрения на одном глазу или двоение, что делает невозможным ясное видение".

Трудности с речью и пониманием

Внезапная головная боль

"Инсульт может сопровождаться внезапной и интенсивной головной болью, которая часто описывается как одна из самых сильных в жизни человека".

Потеря равновесия и координации

Внезапная дезориентация

"Важно отметить, что инсульт может проявляться как один из этих симптомов или комбинацией нескольких из них".

Согласно данным доктора, головокружение часто является одним из самых распространенных симптомов, вызывающих обращение к врачу.По его словам, если человек испытывает ощущение, что все вокруг начинает кружиться, это может быть связано с проблемами внутреннего уха, слуховым нервом или областью мозга, отвечающей за восприятие.Кроме того, если человек испытывает заплетающиеся ноги и неустойчивость в походке, здесь могут быть и другие причины, подчеркивает эксперт.Однако доктор Мясников также рассматривает возможность, что головокружение может быть первым признаком инсульта. Тем не менее, он отмечает, что это не всегда является первым сигналом нарушений. При инсульте, по его словам, следует обращать внимание на такие симптомы, как слабость в конечностях, онемение и появление неврологических проявлений.о первых признаках инсульта.Этот симптом может проявляться в виде потери чувствительности или ощущения тяжести в одной стороне лица, руки или ноги. Человек может испытывать затруднения с подъемом или удержанием предметов, а также чувствовать, что его конечность "парализована".Пациент может испытывать затруднения с выражением мыслей или пониманием сказанного другими. Речь может быть нечеткой, запинающейся или несвязной.Пациент может испытывать внезапные проблемы с равновесием и координацией, что приводит к неустойчивости при ходьбе или даже падениям.Человек может быть внезапно дезориентированным и испытывать затруднения с пониманием времени, места или собственной личности.В случае подозрения на инсульт, немедленно вызовите скорую помощь или обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не откладывайте визит к врачу или обращение за помощью, так как быстрая реакция может спасти жизнь и минимизировать возможные осложнения после инсульта.Ранее МедикФорум писал о вреде слабительных.

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