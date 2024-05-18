Академик Тутельян: недостаток йода приводит к нарушению работы всего организма, эндокринолог Гуреева рассказала о продуктах, содержащих йод

"Йод является важным микроэлементом, необходимым для нормального функционирования щитовидной железы, которая регулирует метаболизм и энергетический обмен в организме", - говорит Гуреева.

"Одним из наиболее известных продуктов, содержащих большое количество йода, является морская рыба, особенно тунец, креветки, лосось, кальмары и устрицы. Эти продукты не только богаты йодом, но также содержат высокое количество белка, жирных кислот Омега-3 и других питательных веществ, полезных для здоровья".

Академик РАН Виктор Тутельян отмечает, что в российской воде, почве и мясе содержится недостаточно йода. В прошлом, почти всю соль йодировали, что снижало риск заболеваний щитовидной железы. Дефицит этого элемента особенно опасен для развития умственных функций детей и подростков до 18 лет.Тутельян подчеркивает, что добавление йодированной соли в рацион - самый простой способ устранить дефицит этого элемента. Недостаток йода может вызвать проблемы с щитовидной железой, что может повлиять на работу других систем организма.Эндокринолог Зухра Павлова объясняет, что дефицит йода может возникнуть по разным причинам, таким как беременность, проживание в регионах с недостаточным содержанием йода, недостаточное потребление морепродуктов и зеленой пищи. Подростки и молодежь также подвержены риску.Она предупреждает, что людям с гиперфункцией щитовидной железы не следует употреблять слишком много продуктов, содержащих йод.какие продукты содержат максимальное количество йода.При недостатке йода могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, поэтому важно употреблять продукты, богатые этим элементом.Морепродукты, такие как морские водоросли, включая спирулину и нори, также являются отличным источником йода. Они часто используются в японской кухне и могут быть добавлены в супы, салаты или приготовлены в виде закусок.Другие продукты, которые содержат значительное количество йода, включают в себяКроме того, некоторые фрукты и овощи, такие каксодержат небольшое количество йода. В целом, разнообразная и сбалансированная диета, включающая эти продукты, поможет поддерживать оптимальный уровень йода в организме и обеспечить его здоровьем.Ранее МедикФорум писал о причинах повышенного холестерина.

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