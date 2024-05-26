Доктор Янг назвала 3 продукта, разрушающие сосуды, эндокринолог Гуреева объяснила какие продукты сохраняют сосуды здоровыми

"Состояние хронического воспаления – одна из неочевидных причин безуспешного снижения веса", - пишет эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале.

"Также они увеличивают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила Екатерина Янг.

"Существует ряд продуктов, которые благоприятно влияют на здоровье сосудов и способствуют их сохранению. Например, жирная рыба, такая как лосось, сельдь, макрель и треска, богаты омега-3 жирными кислотами. Они помогают снижать уровень холестерина в крови, уменьшают воспаление в сосудах и улучшают общее здоровье сердца и сосудов", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Миндаль, фундук, грецкий орех, арахис, а также семена льна, чиа и конопли, содержат полезные жиры, витамины и минералы, которые благоприятно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы".

"Регулярное употребление этих продуктов в рамках сбалансированной диеты поможет поддерживать здоровье сосудов и сердца".

Доктор напомнила, что определенный ряд продуктов может спровоцировать подобные проблемы. Она подчеркнула, что к опасным воспалительным процессам в организме может приводить питание, содержащее трансжиры, которые известны своей вредностью для сосудов.Потребление фастфуда, полуфабрикатов, снеков, чипсов, а также жирных магазинных соусов связано с уменьшением синтеза простациклина, который поддерживает оптимальный тонус сосудов. Когда стенки артерий не производят достаточное количество простациклина, это может приводить к образованию сгустков крови, увеличивая тем самым риск тромбозов.Кроме того, вредны для сосудов в больших количествах сахар, фруктоза и сахарозаменители. Они воздействуют на организм таким образом, что уровень инсулина повышается.Доктор напомнила, что алкоголь является серьезным токсином. Кроме того, к воспалительным процессам в переизбытке могут привести кукурузное, кунжутное, подсолнечное, тыквенное и соевое масла, так как они содержат большое количество омега-6.Фрукты и овощи, особенно богатые антиоксидантами и витаминами С и Е, такие как ягоды, цитрусовые, шпинат, капуста и брокколи, помогают защищать сосуды от повреждений свободными радикалами и укрепляют их стенки.Экстра-вергин оливковое масло богато одноненасыщенными жирами и антиоксидантами, которые помогают снижать уровень вредного холестерина в крови и поддерживать гибкость сосудов.Чеснок содержит алицин, соединение, которое помогает снижать артериальное давление, уменьшать риск образования тромбов и улучшать кровообращение.Зеленый чай содержит антиоксиданты, такие как катехины, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови и укрепляют стенки сосудов.Ранее МедикФорум писал о вреде для здоровья посуды с накипью.

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