Врач Степанова назвала топ 10 полезных продуктов для сердца, кардиолог Варфоломеев объяснил, почему упражнения делают ваше сердце здоровым
По мнению эксперта, заболевания кровеносной системы являются ведущей причиной смертности во всем мире. Однако приверженность здоровому образу жизни вполне осуществима. Например, чувство одиночества может увеличить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, как сообщает «Московский Комсомолец».
Жизненный стиль и ежедневная рутина могут оказывать значительное воздействие на состояние сердца. Основные факторы риска включают употребление избытка соли, алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и нарушения сна.
Для улучшения здоровья сердца важно отказаться от курения и ограничить потребление алкоголя.
Также необходимо внедрить в повседневную жизнь правильное питание и регулярный сон. Постоянный уход за здоровьем может принести значительные результаты.
При первых признаках заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как учащенное сердцебиение, боль в груди или пульсация в груди, следует незамедлительно обратиться к врачу.
Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов.
Десять продуктов, употребление которых может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
1. Гранат.
2. Грецкие орехи.
3. Авокадо.
4. Льняное семя.
5. Шпинат.
6. Брокколи.
7. Зерно злаков, особенно неочищенный овес.
8. Тыква.
9. Бобовые.
10. Яблоки.
Таким образом, регулярное употребление этих продуктов может оказать благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, помогая снизить риск серьезных заболеваний.
"Не только питание, но и физическая активность играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и поддержании общего здоровья. Регулярные упражнения улучшают работу сердца, увеличивая его эффективность и уменьшая риск развития сердечных заболеваний, таких как инфаркт миокарда и артериальная гипертензия. Физическая активность способствует снижению уровня холестерина в крови и контролирует артериальное давление", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Регулярные тренировки помогают сжигать лишние калории и поддерживать здоровый вес. Ожирение является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому физическая активность помогает снизить этот риск.
Физическая активность стимулирует обмен веществ, что способствует более эффективному использованию кислорода и питательных веществ организмом. Это помогает предотвратить возникновение многих сердечно-сосудистых заболеваний.
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