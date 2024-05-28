Врач Степанова назвала топ 10 полезных продуктов для сердца, кардиолог Варфоломеев объяснил, почему упражнения делают ваше сердце здоровым

"Не только питание, но и физическая активность играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и поддержании общего здоровья. Регулярные упражнения улучшают работу сердца, увеличивая его эффективность и уменьшая риск развития сердечных заболеваний, таких как инфаркт миокарда и артериальная гипертензия. Физическая активность способствует снижению уровня холестерина в крови и контролирует артериальное давление", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Жизненный стиль и ежедневная рутина могут оказывать значительное воздействие на состояние сердца. Основные факторы риска включают употребление избытка соли, алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и нарушения сна.Для улучшения здоровья сердца важно отказаться от курения и ограничить потребление алкоголя.Также необходимо внедрить в повседневную жизнь правильное питание и регулярный сон. Постоянный уход за здоровьем может принести значительные результаты.При первых признаках заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как учащенное сердцебиение, боль в груди или пульсация в груди, следует незамедлительно обратиться к врачу.Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов.употребление которых может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.1. Гранат.2. Грецкие орехи.3. Авокадо.4. Льняное семя.5. Шпинат.6. Брокколи.7. Зерно злаков, особенно неочищенный овес.8. Тыква.9. Бобовые.10. Яблоки.Таким образом, регулярное употребление этих продуктов может оказать благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, помогая снизить риск серьезных заболеваний.Регулярные тренировки помогают сжигать лишние калории и поддерживать здоровый вес. Ожирение является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому физическая активность помогает снизить этот риск.Физическая активность стимулирует обмен веществ, что способствует более эффективному использованию кислорода и питательных веществ организмом. Это помогает предотвратить возникновение многих сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о вреде манной каши.

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