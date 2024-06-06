ОСН: кальмары и йогурт можно есть на ночь и не толстеть, диетолог Лементина рассказала о продуктах, от которых лучше отказаться вечером
Перед сном можно перекусывать, так как это помогает стабилизировать уровень сахара в крови и пополнить запасы энергии на следующий день. Однако важно выбирать правильные продукты, отдавая предпочтение тем, которые содержат низкое количество белка и полезные жиры.
Эксперты Общественной Службы Новостей рекомендуют употреблять не более 200 килокалорий за один прием пищи перед сном. Среди наиболее подходящих продуктов выделяются кальмары, которые являются ценным источником белка.
Этот вид морепродуктов диетический и богат йодом, что способствует ускорению метаболизма. Льняные семена также полезны перед сном — их можно добавить в ряженку или греческий йогурт. В целом йогурт и творог без добавок считаются допустимыми перекусами на ночь.
Для утоления вечернего голода диетологи рекомендуют употреблять кусок курицы или индейки со свежими овощами, такими как огурцы, морковь и брокколи. Эти продукты низкокалорийны, питательны и эффективно утоляют чувство голода.
Ещё один полезный вариант вечернего перекуса — бананы. Они легко перевариваются и способствуют засыпанию благодаря стимуляции выработки мелатонина и серотонина. Кроме того, бананы богаты калием и магнием, которые помогают мышцам расслабиться.
"Действительно, нежирные белки безопасны на ночь в небольшом количества. На ночь следует избегать определенных продуктов, чтобы не способствовать набору веса и улучшить качество сна", - говорит врач-диетолог Юлия Лементина специально для МедикФорум.
Жирная пища
"Жареные блюда содержат много жиров, которые могут замедлить пищеварение и привести к накоплению жира. Такие продукты, как гамбургеры, картофель фри и пицца, содержат много калорий и жиров, что может способствовать набору веса".
Сладкие продукты
Десерты и сладости: торты, пирожные, печенье и конфеты содержат много сахара и калорий, что может привести к скачкам уровня сахара в крови и отложению жира.
"Сладкие газированные напитки содержат много сахара и калорий, что негативно сказывается на фигуре и здоровье".
Крахмалистые углеводы
Хлеб и макароны: употребление большого количества крахмалистых продуктов на ночь может привести к избыточному потреблению калорий и накоплению жира.
"Картофель, особенно в жареном виде, содержит много крахмала и калорий, что может привести к набору веса".
Кофеинсодержащие продукты
Кофе и энергетики: эти напитки могут нарушить сон, что может способствовать набору веса из-за изменения метаболизма и гормонального фона.
Шоколад: шоколад содержит кофеин и много сахара, что может нарушить сон и способствовать набору веса.
Алкоголь
Алкогольные напитки: алкоголь содержит много пустых калорий и может нарушить качество сна, что в конечном итоге может привести к набору веса.
Продукты с высоким содержанием простых углеводов
"Простые углеводы быстро усваиваются и могут привести к резкому скачку уровня сахара в крови и его последующему падению, что вызывает чувство голода".
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