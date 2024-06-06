ОСН: кальмары и йогурт можно есть на ночь и не толстеть, диетолог Лементина рассказала о продуктах, от которых лучше отказаться вечером

"Действительно, нежирные белки безопасны на ночь в небольшом количества. На ночь следует избегать определенных продуктов, чтобы не способствовать набору веса и улучшить качество сна", - говорит врач-диетолог Юлия Лементина специально для МедикФорум.

Жирная пища

"Жареные блюда содержат много жиров, которые могут замедлить пищеварение и привести к накоплению жира. Такие продукты, как гамбургеры, картофель фри и пицца, содержат много калорий и жиров, что может способствовать набору веса".

Сладкие продукты

"Сладкие газированные напитки содержат много сахара и калорий, что негативно сказывается на фигуре и здоровье".

Крахмалистые углеводы

"Картофель, особенно в жареном виде, содержит много крахмала и калорий, что может привести к набору веса".

Кофеинсодержащие продукты

Алкоголь

Продукты с высоким содержанием простых углеводов

"Простые углеводы быстро усваиваются и могут привести к резкому скачку уровня сахара в крови и его последующему падению, что вызывает чувство голода".

Экспертырекомендуют употреблять не более 200 килокалорий за один прием пищи перед сном. Среди наиболее подходящих продуктов выделяютсяЭтот вид морепродуктов диетический и богат йодом, что способствует ускорению метаболизма.м — их можно добавить в ряженку илиВ целом йогурт и творог без добавок считаются допустимыми перекусами на ночь.Для утоления вечернего голода диетологи рекомендуют употреблять кусоксо свежими овощами, такими как огурцы, морковь и брокколи. Эти продукты низкокалорийны, питательны и эффективно утоляют чувство голода.Ещё один полезный вариант вечернего перекуса — бананы. Они легко перевариваются и способствуют засыпанию благодаря стимуляции выработки мелатонина и серотонина. Кроме того, бананы богаты калием и магнием, которые помогают мышцам расслабиться.: торты, пирожные, печенье и конфеты содержат много сахара и калорий, что может привести к скачкам уровня сахара в крови и отложению жира.: употребление большого количества крахмалистых продуктов на ночь может привести к избыточному потреблению калорий и накоплению жира.: эти напитки могут нарушить сон, что может способствовать набору веса из-за изменения метаболизма и гормонального фона.: шоколад содержит кофеин и много сахара, что может нарушить сон и способствовать набору веса.: алкоголь содержит много пустых калорий и может нарушить качество сна, что в конечном итоге может привести к набору веса.Ранее МедикФорум писал о генах алкоголизма.

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