Врач Прощаев: цинк и витамин D продлевают здоровье мозга, невролог Алехина советует добавить в рацион Омега-3 жирные кислоты
Для мозга особенно вредны длительные дефициты определённых питательных веществ, в частности витаминов группы B и D, которые могут существенно увеличить риск когнитивных нарушений, включая деменцию. Об этом рассказал Кирилл Прощаев, врач-гериатр и профессор, в интервью для «Газеты.Ru».
«Мозгу жизненно необходимы витамины группы B и витамин D. Витамины группы B присутствуют в злаках и бобовых культурах. Что касается витамина D, то его уровень лучше всего контролировать через анализы сыворотки крови. Мы живем в регионах, где в зимнее время недостаточно солнечного света, а пища не всегда компенсирует этот дефицит. Поэтому, при необходимости, следует принимать витаминные добавки», — пояснил Прощаев.
Ещё одна важная группа веществ для мозга — это микро- и макроэлементы. Особенно следует отметить цинк, который поддерживает когнитивные функции и помогает предотвратить депрессию. Цинк в больших количествах содержится в орехах (кедровых, грецких, арахисе, миндале, фундуке и пекане) и тыквенных семечках.
Железо также играет ключевую роль, так как оно необходимо для кроветворения. Недостаток железа может привести к анемии, что ухудшает снабжение мозга кислородом.
По словам специалиста, важно также избегать искусственного дефицита углеводов, которые необходимы для снабжения мозга энергией. Лучше всего получать углеводы из сложных источников, таких как злаки и фрукты, а не из чистого сахара.
"Чтобы поддерживать и продлевать здоровье мозга, важно соблюдать несколько ключевых рекомендаций, которые включают как диетические, так и образ жизни изменения", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Сбалансированное питание
"Омега-3 жирные кислоты важны для поддержания здоровья мозга. Омега-3 можно найти в рыбе (особенно в лососе, сардинах, и скумбрии), льняном масле и орехах".
Алехина также советует добавить в рацион антиоксиданты и витамины.
Антиоксиданты: фрукты и овощи, такие как ягоды, шпинат и брокколи, богаты антиоксидантами, которые защищают мозг от повреждений.
Витамины и минералы: включение в рацион продуктов, богатых витаминами B, D, цинком и железом, поможет поддерживать когнитивные функции и предотвратить дефициты.
Ментальная стимуляция
Занятия, стимулирующие мозг, такие как чтение, разгадывание головоломок, изучение новых навыков или языков, способствуют укреплению нейронных связей.
Социальное взаимодействие также играет важную роль в поддержании когнитивного здоровья. Встречи с друзьями и участие в социальных мероприятиях могут быть очень полезны.
Управление стрессом
Хронический стресс негативно влияет на мозг и может привести к когнитивным нарушениям. Практики релаксации, такие как медитация, йога и глубокое дыхание, помогут снизить уровень стресса.
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