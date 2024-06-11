Врач Королева назвала простые способы укрепить нервную систему в пожилом возрасте

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пожилая женщина

Врач Маргарита Королева посоветовала пожилым людям по возможности чаще совершать прогулки на свежем воздухе – это положительно сказывается на их нервной системе.

Врач Королева назвала простые способы укрепить нервную систему в пожилом возрасте, об этом она рассказала «Москве 24». Специалист отметила, что улучшить состояние нервной системы пожилым людям эффективно помогает адекватная физическая активность на свежем воздухе – прогулки, походы, занятия танцами или спортом, садоводство и работа на участке, выгул животных, игры с детьми.

По словам Маргариты Королевой, благодаря физическим нагрузкам на свежем воздухе в организме сокращается концентрация гормона стресса кортизола и одновременно увеличивается уровень дофамина, обеспечивающего хорошее настроение.

Еще один простой способ укрепить нервную систему в пожилом возрасте – включать в повседневный рацион продукты, богатые витаминами группы B и магнием. Для этого, например, следует есть больше овощей, цельнозерновых круп.

«Можно замачивать овес, овсянку, гречку – в итоге получится ферментированный продукт, который даст магний и витамины группы B, будет максимально полезен для пищеварительной системы», - дала совет Маргарита Королева.

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Маргарита Королева
Маргарита Королева
Здоровье
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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Теги : пожилой возраст, нервная система, Маргарита Королева