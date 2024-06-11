«Можно замачивать овес, овсянку, гречку – в итоге получится ферментированный продукт, который даст магний и витамины группы B, будет максимально полезен для пищеварительной системы», - дала совет Маргарита Королева.

Врач Королева назвала простые способы укрепить нервную систему в пожилом возрасте, об этом она рассказала « Москве 24 ». Специалист отметила, что улучшить состояние нервной системы пожилым людям эффективно помогает адекватная физическая активность на свежем воздухе – прогулки, походы, занятия танцами или спортом, садоводство и работа на участке, выгул животных, игры с детьми.По словам Маргариты Королевой, благодаря физическим нагрузкам на свежем воздухе в организме сокращается концентрация гормона стресса кортизола и одновременно увеличивается уровень дофамина, обеспечивающего хорошее настроение.Еще один простой способ укрепить нервную систему в пожилом возрасте – включать в повседневный рацион продукты, богатые витаминами группы B и магнием. Для этого, например, следует есть больше овощей, цельнозерновых круп.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько белка ежедневно должен получать организм мужчин и женщин.

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