Врач Наткин: омега-3, пробиотики и антиоксиданты влияют здоровье мозга, невролог Алехина рассказала от каких продуктов стоит отказаться

"Для сохранения здоровья мозга важно избегать продуктов, которые могут негативно влиять на его функции. Есть некоторые категории продуктов, от которых стоит отказаться или ограничить", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Сладкие напитки, кондитерские изделия и обработанные продукты с добавленным сахаром лучше исключить из рациона".

"Стремитесь употреблять натуральные источники белка, такие как нежирное мясо, рыба и растительные белки".

"Старайтесь ограничить потребление продуктов и напитков с искусственными подсластителями и заменителями сахара".

Врачотметил, что здоровая диета стимулирует мозговую активность. Эксперт выделил три категории продуктов, которые стоит употреблять регулярно,необходимы для здоровья мозга, так как они поддерживают структуру и функции клеток мозга и уменьшают воспаление. Омега-3 можно найти в растительных источниках, таких как грецкие орехи и семена чиа, а также в жирной рыбе, например, в лососе. Эти данные подтверждаются многочисленными исследованиями, как подчеркнул врач.Продукты, богатыетакже важны для поддержания здоровья мозга. Они помогают бороться с воспалением и окислительным стрессом, которые повреждают клетки мозга и снижают когнитивные функции.содержащиеся в таких продуктах, как капуста и черника, играют ключевую роль в этих процессах.такие как йогурт и кимчи, также способствуют улучшению когнитивных функций. Полезные бактерии в кишечнике помогают в производстве нейротрансмиттеров, снижают воспаление и нормализуют когнитивные функции. В сочетании с пробиотическими добавками эти продукты благотворно влияют на здоровье мозга.збыток сахара в рационе может привести к нарушению обмена веществ и развитию воспалительных процессов, которые негативно влияют на когнитивные функции.ти жиры, содержащиеся в маргарине, фастфуде, выпечке и некоторых полуфабрикатах, могут способствовать воспалению и повреждению клеток мозга. Избегайте продуктов с гидрогенизированными маслами и внимательно читайте этикетки.Колбасы, сосиски, бекон и другие виды обработанного мяса содержат консерванты, соли и насыщенные жиры, которые могут повысить риск воспалений и когнитивных нарушений.Некоторые исследования показывают, что искусственные подсластители могут негативно влиять на мозг и когнитивные функции.Ранее МедикФорум писал о пользе персиков.

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