Эксперты Роспотребнадзора дали советы по спасению от сильной жары

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Эксперты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю: принимать прохладный душ в сильную жару можно несколько раз в день.

Представители Роспотребнадзора дали советы по спасению от сильной жары. В частности, они отметили, что в такой период нужно сокращать дневное пребывание на улице, оставаться в помещении с 11:00 до 17:00.

Также необходимо употреблять достаточное количество воды, пить следует на протяжении суток часто и небольшими порциями. В очень жаркую погоду, которая провоцирует обильное потоотделение, в организме может нарушиться электролитный баланс, ведь вместе с влагой он теряет микроэлементы, минералы. Поэтому в жару необходимо употреблять напитки, обогащенные витаминами и минеральными веществами: они позволят организму восполнить его потери в жару. Например, подойдут минеральная вода, вода с добавлением кусочков овощей и овощных соков или рассола, томатный сок, кисломолочные напитки.

От употребления алкогольных напитков и сладких на вкус газированных напитков, как и пакетированных соков с сахаром лучше отказаться – такие напитки увеличивают риск сгущения крови и образования тромбов, который возникает из-за действия сильной жары на кровеносную систему и сосуды.

«Не забывайте охлаждать себя и увлажнять воздух в помещении, используя кондиционеры, вентиляторы и увлажнители воздуха. Принимайте прохладный душ несколько раз в день», - добавили эксперты.

В повседневный рацион питания они посоветовали включить фрукты, овощи, отварную рыбу, курицу, холодные супы.

Еще один совет специалистов: в жару нужно минимизировать любые физические нагрузки, организму в такой сложный для него период необходимо давать больше отдыха.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что жара создает дополнительную нагрузку на сердце и может быть особенно опасной для некоторых групп людей.

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