Врач Лапа: риск инфаркта в жару снижается с помощью умеренного питания, врач Строков назвал "правильные" продукты, которые стоит есть в жару

"В жаркую погоду важно выбирать продукты, которые помогают поддерживать гидратацию и не перегружают организм", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





Вот несколько рекомендуемых продуктов для летнего времени:



Фрукты с высоким содержанием воды: арбузы, дыни, огурцы, персики и апельсины помогают поддерживать гидратацию благодаря высокому содержанию воды.



Зелень и овощи: листовые овощи, такие как шпинат и салат, а также помидоры и сельдерей, являются легкими и богатыми питательными веществами.



Йогурт и кефир: эти продукты не только охлаждают, но и содержат пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника.



Морепродукты: легкие и легкоусвояемые виды белка, такие как рыба и морепродукты, идеально подходят для летних блюд.



Крупы и цельнозерновые продукты: киноа, булгур и другие цельнозерновые каши содержат сложные углеводы, которые обеспечивают устойчивый уровень энергии без перегрузки организма.



Смузи и фруктовые коктейли: они не только освежают, но и обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами.



Орехи и семена: небольшие порции орехов и семян, такие как миндаль и семена чиа, предоставляют полезные жиры и белок.



Холодные супы: окрошка и гаспачо являются отличным выбором для летнего обеда, обеспечивая гидратацию и легкость.





"Избегайте тяжелых, жирных и жареных продуктов, которые могут утяжелить пищеварение и ухудшить самочувствие в жару", - добавляет Строков.

Доктор Лапа объясняет, чтоЛюдям с повышенной склонностью к тромбообразованию следует принимать антикоагулянты. Она уточняет, что риск образования тромбов увеличивается на солнце, особенно при недостаточном потреблении жидкости, что также повышает вероятность сердечно-сосудистых катастроф, таких как инсульт и инфаркт.Для поддержания здоровья в жару Лапа рекомендует пить чистую, тёплую воду, так как холодная вода может вызвать развитие ОРВИ.Также важно защищаться от прямых солнечных лучей, используя головные уборы, светлую длиннополую одежду и средства с SPF-защитой.При признаках солнечного удара, таких как головокружение и сонливость, нужно аккуратно присесть на скамейку и сделать несколько глотков воды для охлаждения. Помощь окружающих, например, обмахивание веером или полотенцем и уход в тень, также может быть полезна, добавляет врач.В начале июля в ряде российских городов, включая Санкт-Петербург, Псков, Читу и Коломну, была зафиксирована рекордная жара. 2 июля в Москве метеорологи предсказали самую высокую температуру за последние 134 года, с показателями термометров в пределах +30-33°C.Ранее МедикФорум писал о минусах чая с молоком.

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