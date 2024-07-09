Врач Исанбаев посоветовал богатые таурином продукты для восстановления печени, гепатолог Южнова назвала продукты, разрушающие печень

Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев в интервью РИА Новости поделился советами о лучших продуктах, способствующих быстрому восстановлению работы печени без вреда для организма.







По мнению специалиста, ключевым аспектом является выбор продуктов, богатых таурином — веществом, способствующим синтезу желчных кислот и улучшению липидного профиля крови. Особенно эффективен таурин в борьбе с жировым гепатозом, особенно алкогольного происхождения. Источниками этого вещества являются морепродукты, мясо птицы и животных, в то время как веганы могут включать его в рацион через биодобавки.



Еще одним важным компонентом, обсужденным Исанбаевым, является бетаин, известный как мощный гепатопротектор. Это вещество защищает клетки печени от повреждений, вызванных алкоголем, лекарствами и пестицидами, и успешно справляется с жировым гепатозом. Продукты, богатые бетаином, включают пшеничные отруби, киноа, свеклу, шпинат, рожь, батат, а также мясо индейки, телятины и говядины.



Кофе также заслуживает внимания как продукт, защищающий печень от различных заболеваний, включая цирроз и жировой гепатоз, а также замедляющий прогресс фиброзных изменений и снижающий риск онкологии. Однако Исанбаев отмечает необходимость умеренного употребления кофе, рекомендуя соблюдать безопасную дневную норму в две-три чашки, что составляет около 400 миллиграммов кофеина.

"Есть несколько продуктов и привычек могут оказывать негативное воздействие на печень. Пища с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как фастфуды, жареные продукты и некоторые мясные изделия, могут способствовать накоплению жиров в печени. Высокое содержание добавленных сахаров, соли и химических добавок в процессированных продуктах может увеличить риск заболеваний печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

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передозировка спиртных напитков или регулярное употребление алкоголя может привести к жировой дистрофии печени и даже к циррозу.некоторые присадки в пищевых продуктах, такие как аспартам, могут быть токсичны для печени у некоторых людей.некоторые лекарства, особенно при длительном употреблении или в больших дозах, могут нанести ущерб печени. Это могут быть противовоспалительные средства, антибиотики, анальгетики и др.потребление больших количеств сахара и сахарозаменителей может негативно сказываться на печени, способствуя развитию жировой дистрофии и инсулинорезистентности.Важно помнить, что воздействие этих факторов на печень может различаться у разных людей в зависимости от их здоровья, образа жизни и генетических особенностей.

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