Врач Латаева: добавки для иммунитета неэффективны, врач Пономарева призвала использовать щадящие методы из-за риска аутоиммунных состояний

«Прививки помогают организму выработать иммунитет к инфекциям, и в случае встречи с возбудителем человек либо не заболеет, либо перенесет болезнь в легкой форме», — пояснила Галина Латаева.

"Укрепление иммунитета — это важная составляющая здоровья, которая помогает организму бороться с инфекциями и другими вредными воздействиями. Регулярные физические упражнения способствуют улучшению циркуляции крови и укреплению органов, таких как сердце и легкие", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Вакцинация играет ключевую роль в профилактике инфекционных заболеваний, помогая организму развить иммунный ответ на возбудитель и предотвращая развитие болезни или смягчая её тяжесть".

"Лечение автоиммунных заболеваний обычно включает применение иммунодепрессантов, которые снижают активность иммунной системы. Важно находить баланс между укреплением иммунитета для борьбы с инфекциями и предотвращением излишней активности, которая может привести к автоиммунным реакциям".

Эксперт в области общественного здоровья Галина Латаева подчеркнула, что подобные препараты не могут повысить уровень иммунитета у здорового человека, хотя могут быть полезны при иммунодефицитах, включая врожденные и приобретенные, например, ВИЧ.Она также подчеркнула, что для укрепления иммунитета крайне важно вести здоровый образ жизни: регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, контроль массы тела, отказ от вредных привычек, полноценный отдых и минимизация стресса.Особое внимание стоит уделить употреблению достаточного количества белка, который обеспечивает организм необходимыми аминокислотами для синтеза антител и других элементов иммунной системы. Кроме того, врач подчеркнула важность регулярной вакцинации.Пономарева назвала несколько методов щадящего укрепления иммунитета.Недостаток сна может ослабить иммунную систему. Регулярные периоды отдыха и восстановления также необходимы для поддержания здоровья иммунной системы.Длительный стресс может негативно повлиять на иммунитет. Регулярные методы релаксации, медитация, йога или глубокое дыхание могут помочь снизить уровень стресса и поддерживать здоровый уровень иммунитета.Проблемы слишком сильного иммунитета (автоиммунные заболевания) могут возникать, когда иммунная система начинает атаковать собственные ткани и органы организма, рассматривая их как враждебные. Это может привести к таким заболеваниям, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Грейвса и др.Ранее МедикФорум писал о пользе свеклы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.