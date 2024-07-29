Врач Кабанов назвал самый полезный и охлаждающий напиток в жару, нутрициолог Строков объяснил, почему кофе и соков лучше избегать

«Добавленный сахар — главный вредный ингредиент любых напитков. Переизбыток сахара в рационе приводит к обострению многих заболеваний», — предупредил Кабанов.

"В жаркую погоду важно выбирать напитки, которые помогут поддерживать оптимальный уровень гидратации и не нанесут вреда организму. Некоторые напитки могут оказаться не только бесполезными, но и вредными в условиях высоких температур", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Сладкие газированные напитки

"Сладкие газированные напитки содержат большое количество сахара, который может способствовать обезвоживанию и повышать уровень сахара в крови".

Кофе и крепкий чай

"Кофеин, содержащийся в этих напитках, также обладает диуретическим эффектом, что может привести к потере жидкости. Умеренное потребление не нанесет вреда, но важно помнить о балансе".

Энергетические напитки

Пакетированные соки и нектары

Молочные коктейли и сливочные напитки

"Молочные коктейли и другие напитки на основе сливок могут быть тяжёлыми для пищеварения в жару и содержат много калорий и сахара".

Напитки с искусственными подсластителями

Диетолог отметил, что польза кваса и морса зависит от множества факторов. По его словам, стандарты производства этих напитков отсутствуют, и каждый производитель может следовать своему рецепту. В результате, некоторые производители улучшают вкусовые качества напитка за счет добавления большего количества сахара, что делает напиток более вредным.Кроме того, эксперт подчеркнул, что в составе кваса содержится алкоголь, хотя и в небольших количествах. Поэтому при выборе лучшего летнего напитка стоит отдавать предпочтение несладкому морсу с большим количеством ягод.Эти напитки не утоляют жажду и могут привести к дополнительной потере жидкости.Хотя кофе и чай могут быть частью повседневного рациона, в жару их потребление следует ограничить.Энергетические напитки содержат высокие дозы кофеина и сахара, что делает их нежелательными в жаркую погоду. Они могут повысить давление и нагрузку на сердце, а также привести к обезвоживанию.Многие пакетированные соки содержат добавленный сахар и консерванты, которые не способствуют хорошему утолению жажды и могут повышать уровень сахара в крови. Лучше выбрать свежевыжатые соки или домашние напитки без добавления сахара.Они могут создать чувство тяжести и не способствуют эффективному утолению жажды.Хотя напитки с искусственными подсластителями не содержат сахара, они могут не оказывать утоляющего жажду эффекта и иногда способствуют повышенной потребности в сладком. Некоторые исследования также связывают искусственные подсластители с нарушением метаболизма.Ранее МедикФорум писал о связи родинок и меланомы.

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