Раньше ложиться спать: врач Лебедева сообщила, как похудеть за счет выработки соматотропина

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похудение

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, как добиться похудения с помощью сна.

Эндокринолог Лебедева сообщила, что процесс жиросжигания в человеческом организме можно сделать более интенсивным, если начать раньше ложиться спать. Медик констатировала, что в тех случаях, когда люди засыпают до 23:00, у них происходит интенсивное высвобождение гормона, влияющего на расход жировой ткани.

«Некоторые гормоны помогают худеть, если они вырабатываются в достаточном количестве. Так, например, можно похудеть за счет выработки соматотропина – для этого необходимо отправляться в постель до 23:00», - рассказала Лебедева в Telegram-канале.

Другим гормоном, помогающим избавляться от лишнего веса, является тестостерон. Чтобы активизировать его выработку, необходимо заниматься силовыми упражнениями, подсказала специалист.

Еще одни гормон, под влиянием которого происходит усиленное жиросжигание, – это тироксин. Лебедева уточнила: его выработка происходит, когда организм получает тирозин, содержащийся в мясе, рыбе и яйцах.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог
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