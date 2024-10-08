Раньше ложиться спать: врач Лебедева сообщила, как похудеть за счет выработки соматотропина

«Некоторые гормоны помогают худеть, если они вырабатываются в достаточном количестве. Так, например, можно похудеть за счет выработки соматотропина – для этого необходимо отправляться в постель до 23:00», - рассказала Лебедева в Telegram-канале.

Эндокринолог Лебедева сообщила, что процесс жиросжигания в человеческом организме можно сделать более интенсивным, если начать раньше ложиться спать. Медик констатировала, что в тех случаях, когда люди засыпают до 23:00, у них происходит интенсивное высвобождение гормона, влияющего на расход жировой ткани.Другим гормоном, помогающим избавляться от лишнего веса, является тестостерон. Чтобы активизировать его выработку, необходимо заниматься силовыми упражнениями, подсказала специалист.Еще одни гормон, под влиянием которого происходит усиленное жиросжигание, – это тироксин. Лебедева уточнила: его выработка происходит, когда организм получает тирозин, содержащийся в мясе, рыбе и яйцах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким должен быть рацион питания после 50 лет , чтобы не допускать появления лишнего веса.

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