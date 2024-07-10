Врач Лебедева: полезные для щитовидной железы вещества не всегда можно получить из еды
Эндокринолог Диляра Лебедева: здоровье щитовидной железы в большой степени зависит от достатка определенных микроэлементов и витаминов.
Врач Лебедева напомнила россиянам, что одним из важнейших веществ, обеспечивающих благополучие щитовидной железы, является йод.
«Поддержать здоровье щитовидной железы можно морепродуктами и йодированной солью, так как в них содержится большое количество йода», - уточнила специалист в своем Telegram-канале.
Что также необходимо получать в достатке, чтобы хорошо функционировала щитовидка, – это белок. Его употребление обеспечивает клетки организма тирозином, который служит им строительным материалом.
«Стремитесь к тому, чтобы получать не менее одного грамма белка на килограмм вашей массы тела каждый день», - поделилась рекомендацией Диляра Лебедева.
Какие еще питательные вещества должны присутствовать в рационе, укрепляющем щитовидку: железо, цинк, селен, витамин D, витамин A, перечислила эндокринолог.
Лебедева заострила внимание на том, что полезные для щитовидной железы вещества не всегда можно получить из еды.
«Не всегда возможно получать их в необходимом количестве только из еды. Поэтому при дефиците нужно принимать их дополнительно», - постулировала специалист.
Решение о приеме таких веществ должен принимать врач на основе результатов специальный анализов.
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Диляра Лебедева
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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