Врачи: отказ от соли дает заметное снижение высокого давления и веса за семь дней

«Что происходит, когда вы отказываетесь от соли в рационе? В первые семь дней вы потеряете примерно полтора килограмма, и артериальное давление у вас снизится примерно на 6 мм рт. ст.», - пояснил кардиолог Герман Гандельман.

«За 3 месяца отказа от соли давление снизится уже на 8-10 пунктов, и это приведет к снижению риска инсульта на 17%, инфаркта — на 14%, а внезапной сердечной смерти — на треть», - констатировали медики.

Врачи сообщили на съемках программы «Жить здорово!», что отказ от соли дает заметное снижение высокого давления и веса уже за семь дней.Врачи констатировали, что соль содержит много натрия – вещества, задерживающего жидкость. Из-за этого начинает увеличиваться объем циркулирующей крови, которая с больше силой давит на стенки кровеносных сосудов – это в итоге повышает человеку давление. Медики подчеркивают, что люди, которые любят все соленое, склонны жить в постоянных отеках и гипертонии. Если человек – уже диагностированный гипертоник, ему нужно обязательно корректировать количество употребляемой соли и чаще отказываться от нее.Врачи уточнили, как нужно отказываться от соли. На первом этапе со стола убирается солонка – нужно приучать себя к тому, чтобы не досаливать еду. Затем в рационе нужно сократить количество сыров, содержащих обычно много соли, а также убрать из повседневного питания любое переработанное мясо. После этого исключаются очевидно соленые продукты, соленья и консервы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сало полезно для организма как источник продлевающего жизнь вещества селен.

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