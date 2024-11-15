Врач Рапцун поделился простыми советами для защиты организма от сезонных инфекций

«Простые прогулки на свежем воздухе улучшают кровообращение и укрепляют иммунную систему», – подчеркнул специалист.

«Рацион должен быть наполнен свежими овощами, фруктами и продуктами, богатыми витаминами. Уделите особое внимание цитрусовым, ягодам и зелени. Убедитесь, что в вашем меню присутствуют источники витаминов C, D и цинка», - уточнил эксперт.

Осенью и зимой наш организм становится особенно уязвим перед простудой и другими сезонными инфекциями. В то же время меры по его укреплению давно известны и достаточно просты – об этом в беседе с «Радио 1» рассказал врач Роман Рапцун.Медик поделился советами для защиты организма от сезонных инфекций, отметив, что одним из лучших способов не заболеть в сезон простуд и гриппа является регулярная физическая активность.Еще один простой совет врача: следует регулярно мыть руки с мылом. Достоверно известно: мытье рук по шесть-восемь раз в день может снизить риск заражения респираторными инфекциями в несколько раз.Помимо этого, нужно следить за тем, чтобы не касаться руками лица.Также, добавил Рапцун, для защиты организма от сезонных инфекций необходимо употреблять продукты, которые содержат вещества, поддерживающие иммунную систему.Медик обратил внимание на то, что сохранению крепкого иммунитета и хорошего здоровья способствует такой образ жизни, в котором нет сильного или хронического стресса. Роман Рапцун заявил: для расслабления и восстановления душевного равновесия, следует находить время для хобби, встреч с друзьями, отдыха от работы, а также достаточно спать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как не нужно использовать имбирь , чтобы он не навредил организму.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.