Малышева назвала кукурузные отруби одним из лучших натуральных средств для снижения давления

«100 граммов кукурузных отрубей содержат три суточные нормы грубых пищевых волокон», - сообщили специалисты.

Почему пищевые волокна снижают давление? Когда организм получает пищевые волокна (клетчатку), его кишечный микробиом вырабатывает короткоцепочечные жирные кислоты, служащие пищей для полезных бактерий. Поедая их, бактерии выделяют специфические вещества, под действием которых расширяются кровеносные сосуды и снижается кровяное давление. Мужчинам ежедневно необходимо съедать более 38 граммов пищевых волокон, женщинам – более 28 граммов.

«Каждые пять граммов грубого волокна снижают давление на три миллиметра ртутного столба», - поделилась Елена Малышева.

Медики рассказали россиянам, что способствует снижению высокого кровяного давления без применения таблеток. Специалисты констатировали: особенно эффективно добиться этого позволяют продукты с высоким содержанием грубых пищевых волокон.В частности, одним из лучших натуральных средств для снижения давления доктор Малышева и ее коллеги-врачи считают кукурузные отруби.Еще один плюс грубых пищевых волокон в том, что они препятствуют всасыванию плохого холестерина в кишечнике – это способствует снижению его уровня в крови. Благодаря такому эффекту улучшаются и показатели артериального давления.Помимо отрубей много пищевых волокон содержат бобовые. Так, 100 граммов чечевицы и фасоли дают по одной суточной норме, уточнили эксперты.Ранее портал MedikForum.ru писал о трех лучших способах снижать высокие холестерин и давление для продления жизни.

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