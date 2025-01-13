Не должен быть слишком горячим: врач Русакова назвала предельную температуру чая

«Если чай и другие напитки настолько горячие, что вызывают ожог слизистой пищеварительного тракта (пищевода и верхних отделов желудка), то постоянное повреждение может привести к хроническому воспалению», - констатировала специалист.

«Оптимальная температура напитка должна быть в пределах 60–70 градусов».

Врач-диетолог Дарья Русакова призвала россияне не употреблять слишком горячие напитки, включая тот же чай. Медик констатировала, что их питье может вызвать опасные изменения в состоянии слизистой ткани пищевода и других отделов ЖКТ.Русакова подчеркнула, что в результате регулярного употребления слишком горячего чая могут развиться процессы перерождения доброкачественных клеток в злокачественные. Она призвала всегда остужать напиток после заваривания.Врач назвала предельную температуру чая в беседе с «Вечерней Москвой»Русакова обратила внимание, что напитки температурой выше этой могут вызвать ожог нежной слизистой.Также, отметила диетолог, не рекомендуются к употреблению слишком холодные напитки.До этого врач-диетолог Ирина Мансурова сообщила , что заявила, что здоровью вреди привычка пить крепко заваренный чай – в частности, от этого страдает система пищеварения, чья слизистая оболочка является слишком нежной тканью, чувствительной к воздействию такого напитка. Любители крепкого чая могут столкнуться с изжогой, кислотным рефлюксом, обострением гастрита или язвы. Кроме того, его частое питье нередко становится причиной дефицита железа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пробемы со здоровьем могут возникать у тех, кто пьет слишком много чая.

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