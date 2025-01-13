Невролог Мирошник: помимо болезни Альцгеймера существуют другие виды деменции

«На поздних стадиях деменция приводит к полной физической зависимости от окружающих: больной теряет способность самостоятельно принимать пищу, одеваться, передвигаться», - предупредила невролог.

Невролог Мирошник констатировала, что когда речь заходит о возрастном слабоумии или деменции, многие называют болезнь Альцгеймера. Но на самом деле процесс возрастного упадка мозга является очень многогранным, в нем много особенностей, и помимо болезни Альцгеймера существуют другие виды деменции. В частности, существует сосудистая деменция, лобно-височная или деменция с тельцами Леви, уточнила Елена Мирошник в беседе с «Вечерней Москвой».Невролог отметила, что наиболее часто встречаются болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция, которую могут провоцировать инсульты или хронические заболевания сосудов. Следствием этих проблем становятся нарушения притока крови к тканям мозга, и связанное с ними повреждение мозговых клеток.В любом случае деменция связана с риском разрушения личности, утраты когнитивных и социальных навыков.По словам Мирошник, для предотвращения патологии крайне важно заниматься умственной и физической деятельностью, практиковать здоровое питание. Также важно контролировать показатели содержания сахара и холестерина в крови, артериального давления – от них в большой степени зависит состояние головного мозга.До этого врач Дмитрий Семирядов рассказал, что деменция характеризуется постепенным угасанием когнитивных функций – способности логически мыслить, ориентироваться, общаться. Он отметил , что одним из первых признаков, которые могут говорить о начавшейся у человека деменции, являются трудности с запоминанием недавних событий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что колебания уровня сахара в крови могут быть очень опасными для здоровья головного мозга.

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