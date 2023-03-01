Симптомы, похожие на простуду, могут указывать на то, что у вас «Кракен»
О коронавирусе говорят все меньше, однако им всё так же болеют, пусть и в большинстве случаев в более легкой форме.
Многие помнят о начальных симптомах, которые люди испытывали при заражении COVID-19 в начале пандемии. Тогда потеря обоняния практически на сто процентов указывала на то, что человек подхватил ковид.
С тех пор и начальные признаки, и побочные эффекты продолжали меняться из-за мутаций, а также введения вакцин.
Эксперты предупреждают, что вариант XBB.1.15, получивший название Кракен, потенциально более заразен, чем другие формы заболевания.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что XBB.1.5 имеет «преимущество в росте» по сравнению с другими зарегистрированными вариантами. Например, сейчас на него приходится около 28 процентов всех случаев заболевания Covid в США. Этот подвариант Омикрона выявлен в 70 странах.
По словам медиков, симптомы XBB.1.15 больше похожи на простуду, чем на грипп. Это особенно верно в отношении пациентов, которые были вакцинированы или ранее болели COVID-19 (любой его разновидностью).
В октябре прошлого года в исследовании ZOE Health Study были собраны сообщения пациентов о пяти наиболее распространенных симптомах омикрона:
- Насморк
- Головная боль
- Усталость
- Чихание
- Боль в горле.
По состоянию на декабрь 2022 года наиболее распространенными симптомами Covid были:
- Боль в горле
- Насморк
- Заложенный нос
- Чихание
- Кашель без мокроты
- Головная боль
- Кашель с мокротой
- Хриплый голос
- Мышечные боли и боли
- Измененное обоняние.
- Высокая температура или озноб
- Непрерывный кашель
- Одышка
- Потеря аппетита
- Диарея
- Плохое самочувствие
- Тошнота.
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