Симптомы, похожие на простуду, могут указывать на то, что у вас «Кракен»

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О коронавирусе говорят все меньше, однако им всё так же болеют, пусть и в большинстве случаев в более легкой форме. 

Многие помнят о начальных симптомах, которые люди испытывали при заражении COVID-19 в начале пандемии. Тогда потеря обоняния практически на сто процентов указывала на то, что человек подхватил ковид.

С тех пор и начальные признаки, и побочные эффекты продолжали меняться из-за мутаций, а также введения вакцин.

Эксперты предупреждают, что вариант XBB.1.15, получивший название Кракен, потенциально более заразен, чем другие формы заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что XBB.1.5 имеет «преимущество в росте» по сравнению с другими зарегистрированными вариантами. Например, сейчас на него приходится около 28 процентов всех случаев заболевания Covid в США. Этот подвариант Омикрона выявлен в 70 странах.

По словам медиков, симптомы XBB.1.15 больше похожи на простуду, чем на грипп. Это особенно верно в отношении пациентов, которые были вакцинированы или ранее болели COVID-19 (любой его разновидностью).

В октябре прошлого года в исследовании ZOE Health Study были собраны сообщения пациентов о пяти наиболее распространенных симптомах омикрона:

  • Насморк
  • Головная боль
  • Усталость
  • Чихание
  • Боль в горле.

По состоянию на декабрь 2022 года наиболее распространенными симптомами Covid были:
  • Боль в горле
  • Насморк
  • Заложенный нос
  • Чихание
  • Кашель без мокроты
  • Головная боль
  • Кашель с мокротой
  • Хриплый голос
  • Мышечные боли и боли
  • Измененное обоняние.
Другие симптомы Covid, на которые следует обратить внимание:
  • Высокая температура или озноб
  • Непрерывный кашель
  • Одышка
  • Потеря аппетита
  • Диарея
  • Плохое самочувствие
  • Тошнота.

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