Симптомы, похожие на простуду, могут указывать на то, что у вас «Кракен»

Насморк

Головная боль

Усталость

Чихание

Боль в горле.

Боль в горле

Насморк

Заложенный нос

Чихание

Кашель без мокроты

Головная боль

Кашель с мокротой

Хриплый голос

Мышечные боли и боли

Измененное обоняние.

Высокая температура или озноб

Непрерывный кашель

Одышка

Потеря аппетита

Диарея

Плохое самочувствие

Тошнота.





Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.