Шесть ранних признаков того, что ваша печень уже повреждена из-за алкоголя

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Употребление алкоголя может привести к накоплению жира в печени, что сказывается на работе всего организма.

Печень, которая отвечает за более чем 500 различных функций организма, обладает уникальной способностью к самовосстановлению. Однако это произойдет только тогда, когда человек перестанет употреблять алкоголь.

Эксперты Alcohol Change UK предупреждают, что наличие жировой дистрофии печени является показателем того, что в будущем она может получить необратимые повреждения. Они рассказали о ранних симптомах заболевания, связанного с алкоголем, которые часто довольно расплывчаты.

Возможно, у вас есть повреждение печени, если вы испытываете боль в животе.

Люди с повреждением печени, вызванным алкоголем, также могут страдать от усталости, тошноты и диареи. Такое состояние может вызвать у человека общее недомогание и потерю аппетита.

Эти симптомы, как правило, объясняются прогрессированием заболевания печени, связанного с алкоголем, известного как алкогольный гепатит.

— Примерно у трети людей с жировой дистрофией печени развивается алкогольный гепатит, — говорится в исследовании Alcohol Change UK.

Следите пожелтением кожи и белков (желтухой), которые могут быть предупреждением о возможной печеночной недостаточности, пишут эксперты. Участившиеся случаи тошноты и рвоты тоже должны насторожить.

Длительное повреждение печени приведет к тому, что орган не сможет самовосстанавливаться; вместо этого развивается рубцовая ткань, что рано или поздно приведет к циррозу.

— От цирроза печени нет лекарства, но у пациентов, которые полностью бросают пить, гораздо больше шансов выжить, — отметили специалисты.

Признаки прогрессирующего заболевания печени, связанного с алкоголем:
  • Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
  • Отеки в ногах, лодыжках и ступнях из-за скопления жидкости 
  • Отек в животе из-за скопления жидкости, известного как асцит
  • Высокая температура и приступы озноба
  • Сильный зуд кожи, иногда практически невыносимый
  • Выпадение волос
  • Красные ладони
  • Значительная потеря веса
  • Слабость и истощение мышц
  • Спутанность сознания и проблемы с памятью, проблемы со сном (бессонница) и изменения в личности из-за накопления токсинов в мозге
  • Рвота черным веществом из-за внутреннего кровотечения 
  • Склонность к кровотечениям и синякам
  • Повышенная чувствительность к алкоголю и наркотикам (потому что печень не может их перерабатывать).

Вы слишком много пьете?

Наркологи советуют честно ответить себе на следующие вопросы:

  • Вы когда-нибудь думали, что вам следует меньше пить?
  • Раздражали ли вас люди, критикующие ваше употребление алкоголя?
  • Вы когда-нибудь чувствовали себя виноватыми в том, что пьете?
  • Вам знакомо похмелье?

Если вы ответили «да» на один или несколько вопросов, у вас могут быть проблемы с алкоголем.

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