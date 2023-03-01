Шесть ранних признаков того, что ваша печень уже повреждена из-за алкоголя

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Отеки в ногах, лодыжках и ступнях из-за скопления жидкости

Отек в животе из-за скопления жидкости, известного как асцит

Высокая температура и приступы озноба

Сильный зуд кожи, иногда практически невыносимый

Выпадение волос

Красные ладони

Значительная потеря веса

Слабость и истощение мышц

Спутанность сознания и проблемы с памятью, проблемы со сном (бессонница) и изменения в личности из-за накопления токсинов в мозге

Рвота черным веществом из-за внутреннего кровотечения

Склонность к кровотечениям и синякам

Повышенная чувствительность к алкоголю и наркотикам (потому что печень не может их перерабатывать).

Вы когда-нибудь думали, что вам следует меньше пить?

Раздражали ли вас люди, критикующие ваше употребление алкоголя?

Вы когда-нибудь чувствовали себя виноватыми в том, что пьете?

Вам знакомо похмелье?

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