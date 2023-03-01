Шесть ранних признаков того, что ваша печень уже повреждена из-за алкоголя
Употребление алкоголя может привести к накоплению жира в печени, что сказывается на работе всего организма.
Печень, которая отвечает за более чем 500 различных функций организма, обладает уникальной способностью к самовосстановлению. Однако это произойдет только тогда, когда человек перестанет употреблять алкоголь.
Эксперты Alcohol Change UK предупреждают, что наличие жировой дистрофии печени является показателем того, что в будущем она может получить необратимые повреждения. Они рассказали о ранних симптомах заболевания, связанного с алкоголем, которые часто довольно расплывчаты.
Возможно, у вас есть повреждение печени, если вы испытываете боль в животе.
Люди с повреждением печени, вызванным алкоголем, также могут страдать от усталости, тошноты и диареи. Такое состояние может вызвать у человека общее недомогание и потерю аппетита.
Эти симптомы, как правило, объясняются прогрессированием заболевания печени, связанного с алкоголем, известного как алкогольный гепатит.
— Примерно у трети людей с жировой дистрофией печени развивается алкогольный гепатит, — говорится в исследовании Alcohol Change UK.
Следите пожелтением кожи и белков (желтухой), которые могут быть предупреждением о возможной печеночной недостаточности, пишут эксперты. Участившиеся случаи тошноты и рвоты тоже должны насторожить.
Длительное повреждение печени приведет к тому, что орган не сможет самовосстанавливаться; вместо этого развивается рубцовая ткань, что рано или поздно приведет к циррозу.
— От цирроза печени нет лекарства, но у пациентов, которые полностью бросают пить, гораздо больше шансов выжить, — отметили специалисты.
Признаки прогрессирующего заболевания печени, связанного с алкоголем:
- Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
- Отеки в ногах, лодыжках и ступнях из-за скопления жидкости
- Отек в животе из-за скопления жидкости, известного как асцит
- Высокая температура и приступы озноба
- Сильный зуд кожи, иногда практически невыносимый
- Выпадение волос
- Красные ладони
- Значительная потеря веса
- Слабость и истощение мышц
- Спутанность сознания и проблемы с памятью, проблемы со сном (бессонница) и изменения в личности из-за накопления токсинов в мозге
- Рвота черным веществом из-за внутреннего кровотечения
- Склонность к кровотечениям и синякам
- Повышенная чувствительность к алкоголю и наркотикам (потому что печень не может их перерабатывать).
Вы слишком много пьете?
Наркологи советуют честно ответить себе на следующие вопросы:
- Вы когда-нибудь думали, что вам следует меньше пить?
- Раздражали ли вас люди, критикующие ваше употребление алкоголя?
- Вы когда-нибудь чувствовали себя виноватыми в том, что пьете?
- Вам знакомо похмелье?
Если вы ответили «да» на один или несколько вопросов, у вас могут быть проблемы с алкоголем.
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