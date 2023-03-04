Четыре признака ревматоидного артрита, не связанные с суставами

186 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/рука-палец-ноготь-часть-тела-3895202/
рука

Ревматоидный артрит (РА) вызывается гиперактивной иммунной системой.  Когда у человека развивается это аутоиммунное заболевание, иммунная система атакует слизистую оболочку суставов, что может привести к сильным болям и частичной утрате подвижности. 

Основное проявление болезни – боль и припухание в суставах, в первую очередь пальцах рук. Характерно симметричное поражение мелких суставов кистей и стоп. При движениях и в покое боли нарастают, наблюдается утренняя скованность, припухлость, нарушение функции суставов.

Однако среди признаков ревматоидного артрита — не только проблемы с суставами.

Так, это состояние может привести к потере веса. Другие симптомы включают лихорадку, усталость и слабость, наряду с типичными симптомами, такими как:

  • Боль или ломота
  • Скованность
  • Болезненность и припухлость.

Конкретные причины РА пока неизвестны, но некоторые факторы могут увеличить риск развития заболевания. Например, многочисленные исследования показывают, что курение увеличивает риск развития РА, как и ожирение.

И если эти два фактора можно изменить и улучшить прогноз (бросить курить и похудеть), то с наследственной предрасположенностью так сделать не получится. В этом случае люди наследуют генотипы лейкоцитарного антигена человека (HLA) класса II и подвергаются большему риску РА.

— Риск РА может быть особенно высоким, когда люди с этими генами подвергаются воздействию дополнительных факторов, таких как курение или ожирение, — подчеркивают специалисты.

Чем раньше начать лечение, тем больше шансов значительно замедлить болезнь. В противном случае произойдет дальнейшее повреждение близлежащих к очагу воспаления костей, сухожилий, связок и хрящей.

Если ревматоидный артрит не лечить, могут возникнуть серьезные проблемы. Например, синдром запястного канала, при котором сдавливается срединный нерв, что приводит к боли, онемению или покалыванию в руке. РА может привести к дальнейшему воспалению в кровеносных сосудах, легких, сердце и глазах.

Ревматоидный артрит может обернуться фиброзом легких, перикардитом, васкулитом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.

Симптомы ревматоидного артрита: 3 признака, что у вас в будущем разовьется артрит


Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.

Симптомы ревматоидного артрита: 4 признака на ваших пальцах


Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Ревматоидный артрит: эксперты назвали 8 ключевых симптомов
Симптомы ревматоидного артрита: первый признак заболевания можно заметить утром
Проверьте себя: скованность, покраснение, "лебединая шея" и другие симптомы ревматоидного артрита
Теги : ревматоидный артрит, суставы