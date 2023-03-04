Четыре признака ревматоидного артрита, не связанные с суставами
Ревматоидный артрит (РА) вызывается гиперактивной иммунной системой. Когда у человека развивается это аутоиммунное заболевание, иммунная система атакует слизистую оболочку суставов, что может привести к сильным болям и частичной утрате подвижности.
Основное проявление болезни – боль и припухание в суставах, в первую очередь пальцах рук. Характерно симметричное поражение мелких суставов кистей и стоп. При движениях и в покое боли нарастают, наблюдается утренняя скованность, припухлость, нарушение функции суставов.
Однако среди признаков ревматоидного артрита — не только проблемы с суставами.
Так, это состояние может привести к потере веса. Другие симптомы включают лихорадку, усталость и слабость, наряду с типичными симптомами, такими как:
- Боль или ломота
- Скованность
- Болезненность и припухлость.
Конкретные причины РА пока неизвестны, но некоторые факторы могут увеличить риск развития заболевания. Например, многочисленные исследования показывают, что курение увеличивает риск развития РА, как и ожирение.
И если эти два фактора можно изменить и улучшить прогноз (бросить курить и похудеть), то с наследственной предрасположенностью так сделать не получится. В этом случае люди наследуют генотипы лейкоцитарного антигена человека (HLA) класса II и подвергаются большему риску РА.
— Риск РА может быть особенно высоким, когда люди с этими генами подвергаются воздействию дополнительных факторов, таких как курение или ожирение, — подчеркивают специалисты.
Чем раньше начать лечение, тем больше шансов значительно замедлить болезнь. В противном случае произойдет дальнейшее повреждение близлежащих к очагу воспаления костей, сухожилий, связок и хрящей.
Если ревматоидный артрит не лечить, могут возникнуть серьезные проблемы. Например, синдром запястного канала, при котором сдавливается срединный нерв, что приводит к боли, онемению или покалыванию в руке. РА может привести к дальнейшему воспалению в кровеносных сосудах, легких, сердце и глазах.
Ревматоидный артрит может обернуться фиброзом легких, перикардитом, васкулитом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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