Когда лучше принимать таблетки от давления — утром или вечером? До еды или после?
Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что гипертоники часто задаются вопросом, когда лучше всего принимать лекарства от повышенного давления: утром или вечером, до еды или после?
По словам специалиста, ответить однозначно сложно, и на это есть несколько причин.
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По данным статистики, самое большое количество инфарктов и инсультов приходится на ранние часы. Поэтому считалось, что выпить лекарство лучше вечером, чтобы давление ранним утром было стабильным. Но на практике, по словам Кореневич, это не подтвердилось.
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Медик приводит в пример масштабное исследование, в котором участвовали более 21 000 пациентов-гипертоников. Их поделили на две группы, и добровольцам из первой давали таблетки утром, а из второй — на ночь.
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Однако через пять лет наблюдений выяснилось, что частота сердечно-сосудистых осложнений в обеих группах была одинакова.
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— Обратите внимание, что таблетки — это не 100% защита от инфаркта и инсульта. Одних таблеток явно недостаточно, чтобы избежать инфаркта или инсульта. Они убирают симптом, что позволяет прожить дольше, но не избавляют от болезни. Как и когда вы их будете принимать не очень важно. Важно, чтобы ваше давление оставалось стабильно нормальным на протяжении суток, — отметила врач в своем блоге.
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Вообще, у разных людей давление в течение суток ведёт себя по-разному. У одних пик приходится на вечер, у других он будет утром или днём. В зависимости от этого профиля и надо принимать лекарства.
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— Есть стойкое убеждение, что все таблетки надо пить после еды. Это 100% миф. Разные таблетки пьют по-разному. Таблетки от давления точно не надо принимать после еды, это может замедлить или нарушить их действие. Моё мнение, что их надо пить до еды и желательно в одно и то же время. Какое это будет время у вас, зависит от вашего суточного профиля АД, — написала врач.
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Причина скачков давления, в том числе, — это стрессы и негативные эмоции. Чтобы убрать скачки давления, необходимо убрать стресс и негативные эмоции, отметила специалист.
Симптомы гипертонии:
- Шум в ушах
- Летание «мушек» и пелена перед глазами
- Слабость
- Нарушение сна
- Головокружение
- Ощущение тяжести в голове
- Сильное сердцебиение
Как понять, что у человека гипертония?
Артериальную гипертонию диагностируют при стойком подъеме систолического (верхнего) давления выше 139 мм рт. столба либо стойком подъеме диастолического (нижнего) давления выше 89 мм.
Как начинается гипертоническая болезнь?
Чаще всего признаки заболевания проявляются во время гипертонических кризов, то есть резкого скачка АД. Больные жалуются на головную боль, головокружение, боль в груди, одышку и чувство страха. Большинство при повышении давления чувствуют тяжесть в затылке, быструю утомляемость, мелькание перед глазами.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Медицина
Кардиолог, психолог
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