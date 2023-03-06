Когда лучше принимать таблетки от давления — утром или вечером? До еды или после?

Шум в ушах

Летание «мушек» и пелена перед глазами

Слабость

Нарушение сна

Головокружение

Ощущение тяжести в голове

Сильное сердцебиение

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