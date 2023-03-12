Тяга к сахару и пять других ярких признаков усталости надпочечников

Усталость, от которой вы не можете избавиться. Она не проходит даже после полноценного отдыха.

Зависимость от стимуляторов, таких как кофеин или сигареты. Если гормоны стресса не в порядке, и вы чувствуете сильную усталость, вы можете обнаружить, что сильно полагаетесь на кофеин, чтобы оставаться начеку и «чувствовать себя человеком».

Тяга к сахару. Аналогичным образом, усталость может привести к усилению тяги к сахару, поскольку тело ищет внешние источники энергии.

Тяга к соли. Надпочечникам требуется много соли для нормального функционирования, поэтому тяга к соли может быть признаком того, что они работают с перебоями.

Низкая толерантность к стрессу (делать из мухи слона). Когда стрессовая нагрузка высока, а надпочечники перегружены работой, даже, казалось бы, крошечное событие может показаться огромным.

Частые болезни. Хронический стресс и усталость надпочечников могут повлиять на иммунную систему, вызывая снижение иммунитета и приводя к частым заболеваниям.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.