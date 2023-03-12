Тяга к сахару и пять других ярких признаков усталости надпочечников
Термин «Усталость надпочечников» придумал в 1998 году натуропат Джеймс Уилсон, который описал его как «группу взаимосвязанных признаков, которые возникают, когда функции надпочечников снижаются ниже необходимого уровня».
Надпочечники расположены, как исследует из их названия, над почками и являются местом, где вырабатываются основные гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин. Их роль заключается в подготовке организма к борьбе или бегству от чего-то, что вам угрожает (стрессор) — «бей или беги».
Исторически сложилось так, что стрессоры были вполне себе реальными, такими, например, как тигры и лавины, поэтому гормоны стресса адаптировались к быстрым, эффективным физическим действиям. Они усиливают приток крови к сердцу, легким и мышцам и тем самым отвлекают энергию от менее насущных задач, таких как пищеварение и детоксикация.
Это называется «стрессовой реакцией». Она непременно должна быть временной, краткосрочной: увидеть тигра, убежать от тигра, выжить или умереть. Как только угроза исчезнет, все должно вернуться к базовому состоянию.
Однако сейчас, когда нам не угрожают медведи или тигры, к базовому состоянию вернуться труднее.
— Мы испытываем все больший эмоциональный, финансовый, экологический и физический стресс: непрочитанные электронные письма, споры с любимым человеком, токсическое воздействие окружающей среды, пищевая непереносимость, плохая погода, счета за электроэнергию, заботы о здоровье и многое другое накапливаются каждый божий день и поддерживают наш организм в состоянии повышенной активности, — отметила диетолог Кларисса Берри Express.
По ее словам, хронический неконтролируемый стресс означает, что наше тело продолжает реагировать на стресс, а это приводит к нарушению регуляции гормонов, усталости надпочечников и каскаду негативных последствий для здоровья.
Специалист отметила несколько признаков того, что надпочечники нуждаются в поддержке.
- Усталость, от которой вы не можете избавиться. Она не проходит даже после полноценного отдыха.
- Зависимость от стимуляторов, таких как кофеин или сигареты. Если гормоны стресса не в порядке, и вы чувствуете сильную усталость, вы можете обнаружить, что сильно полагаетесь на кофеин, чтобы оставаться начеку и «чувствовать себя человеком».
- Тяга к сахару. Аналогичным образом, усталость может привести к усилению тяги к сахару, поскольку тело ищет внешние источники энергии.
- Тяга к соли. Надпочечникам требуется много соли для нормального функционирования, поэтому тяга к соли может быть признаком того, что они работают с перебоями.
- Низкая толерантность к стрессу (делать из мухи слона). Когда стрессовая нагрузка высока, а надпочечники перегружены работой, даже, казалось бы, крошечное событие может показаться огромным.
- Частые болезни. Хронический стресс и усталость надпочечников могут повлиять на иммунную систему, вызывая снижение иммунитета и приводя к частым заболеваниям.
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