Кардиолог Кореневич: стресс и негативные эмоции вредят сердечникам больше, чем жирная и вредная еда

быстрых углеводах (сладостях, сдобе, картошке, белом рисе, макаронах)

красном мясе и продуктах его переработки (сосисках, колбасах)

трансжирах

консервах, в том числе и овощных

пальмовом масле

соли

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