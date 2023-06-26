Кардиолог Кореневич: стресс и негативные эмоции вредят сердечникам больше, чем жирная и вредная еда
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог Анна Кореневич рассказала, что некоторые продукты опасны для сердца, но больше еды людям вредит стресс.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ.
Ими чаще всего болеют люди с определенным рационом питания. Речь идет о:
- быстрых углеводах (сладостях, сдобе, картошке, белом рисе, макаронах)
- красном мясе и продуктах его переработки (сосисках, колбасах)
- трансжирах
- консервах, в том числе и овощных
- пальмовом масле
- соли
- Эти продукты рекомендовано строго запретить пациенту с инфарктом. Почему это ни к чему хорошему не приводит? Потому что на практике строгие запреты в питании усиливают стресс и негативные эмоции, - написала врач в своем блоге.
По ее словам, причиной инфаркта является стресс, а не плохое питание. Лишний вес, когда люди заедают свои проблемы, - тоже последствие хронического стресса, как и инфаркт.
Чтобы избавиться от болезни, надо, в первую очередь, изменить образ жизни, и начинать не со строгих запретов. Прежде всего нужно работать со стрессом, а потом изучать принципы питания и по шагам внедрять их в свою жизнь, подчеркивает врач.
- Когда у вас не будет тревоги, страха, напряжения, ваш организм сам начнёт выбирать полезные продукты: фрукты, овощи, зелень, свежую рыбу, нежирное мясо, орехи, - отметила Кореневич.
Инфаркты и инсульты происходят, главным образом, в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу. Самой распространенной причиной этого является образование жировых отложений на внутренних стенках сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Медицина
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог
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