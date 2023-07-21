Гастроэнтеролог Садыков: от теплой водки лучше отказаться, если не хотите быстро опьянеть
Температура алкогольного напитка влияет на скорость опьянения, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков.
— Температура алкогольного напитка может влиять на скорость его всасывания в кровь. Дело в том, что на скорость всасывания влияет площадь поверхности напитка, контактирующей с желудком. У холодного напитка площадь поверхности меньше, чем у теплого, поэтому он всасывается медленнее, — отметил медик aif.ru.
На скорость всасывания алкоголя влияют и другие обстоятельства:
- вид алкоголя,
- количество пищи в желудке
- обмен веществ.
Если человек опасается опьянеть слишком быстро, то употребление охлажденных напитков — хороший способ замедлить скорость всасывания, подчеркнул Садыков.
По его словам, на похмельный синдром тот факт, пили вы водку холодной или теплой, не влияет. Похмелье связано с другими факторами, например, с количеством выпитого, его качеством, закуской.
Чтобы выявить алкоголизм, нарколог может задать всего три вопроса.
«Просили ли вас бросить пить близкие?»
«Было ли вам когда-нибудь стыдно за то, что вы совершили в состоянии опьянения?»
«Было ли у вас желание опохмелиться?»
Если на все три вопроса получен положительный ответ, то с высокой вероятностью человек имеет проблемы с алкоголем.
Симптомы алкоголизма, когда можно говорить о стадиях:
- отсутствие контроля количества выпитого, невозможность остановиться;
- провалы в памяти;
- похмельный синдром;
- запойные периоды;
- появление внешних признаков. Это быстрое старение кожи, выпяченные вены, кровоподтеки, образующиеся из-за разрыва кожных капилляров.
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