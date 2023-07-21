Гастроэнтеролог Садыков: от теплой водки лучше отказаться, если не хотите быстро опьянеть

вид алкоголя,

количество пищи в желудке

обмен веществ.

отсутствие контроля количества выпитого, невозможность остановиться;

провалы в памяти;

похмельный синдром;

запойные периоды;

появление внешних признаков. Это быстрое старение кожи, выпяченные вены, кровоподтеки, образующиеся из-за разрыва кожных капилляров.

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