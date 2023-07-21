Гастроэнтеролог Садыков: от теплой водки лучше отказаться, если не хотите быстро опьянеть

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водка

Температура алкогольного напитка влияет на скорость опьянения, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков.

— Температура алкогольного напитка может влиять на скорость его всасывания в кровь. Дело в том, что на скорость всасывания влияет площадь поверхности напитка, контактирующей с желудком. У холодного напитка площадь поверхности меньше, чем у теплого, поэтому он всасывается медленнее, — отметил медик aif.ru.

На скорость всасывания алкоголя влияют и другие обстоятельства:
  • вид алкоголя, 
  • количество пищи в желудке 
  • обмен веществ.

Если человек опасается опьянеть слишком быстро, то употребление охлажденных напитков — хороший способ замедлить скорость всасывания, подчеркнул Садыков.

По его словам, на похмельный синдром тот факт, пили вы водку холодной или теплой, не влияет. Похмелье связано с другими факторами, например, с количеством выпитого, его качеством, закуской.

Чтобы выявить алкоголизм, нарколог может задать всего три вопроса.

«Просили ли вас бросить пить близкие?»
«Было ли вам когда-нибудь стыдно за то, что вы совершили в состоянии опьянения?»
«Было ли у вас желание опохмелиться?»

Если на все три вопроса получен положительный ответ, то с высокой вероятностью человек имеет проблемы с алкоголем. 

Симптомы алкоголизма, когда можно говорить о стадиях:
  • отсутствие контроля количества выпитого, невозможность остановиться;
  • провалы в памяти;
  • похмельный синдром;
  • запойные периоды;
  • появление внешних признаков. Это быстрое старение кожи, выпяченные вены, кровоподтеки, образующиеся из-за разрыва кожных капилляров.

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