Онколог-маммолог Назлиев: загар может привести к образованию тромбов

болевые ощущения в животе — для сосудов брюшной полости;

синяки — для сосудов ног, рук;

тахикардия, боль в груди, «нехватка воздуха» — для легочной артерии.

потеря чувствительности;

болевые ощущения;

бледность и посинение.

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