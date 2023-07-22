Онколог-маммолог Назлиев: загар может привести к образованию тромбов
Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, что солнечный ожог может привести к тромбоэмболии — острой закупорке кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования и попавшим в циркулирующую кровь. Любители загара часто получают такие ожоги.
Все знают о последствиях солнечных ожогов — покраснении, боли, шелушении кожи, однако есть и более серьезные риски для здоровья, отметил медик.
— Одним из таких рисков является тромбоэмболия — образование тромба или массы тромбов, которые могут распространяться по кровеносной системе и блокировать артерию, вену или орган. Хотя это состояние может поразить любого человека, солнечные ожоги могут повысить риск тромбоэмболии, — написал врач в своем телеграм-канале.
По словам Назлиева, солнечные ожоги могут привести к воспалению, что повышает риск тромбоэмболии. Организм в ответ на воспалительный процесс вырабатывает цитокины —вещества, которые могут вызывать сужение сосудов и сгущение крови, что повышает риск образования тромба.
— Воспаление, вызванное солнечными ожогами, может также повредить выстилку кровеносных сосудов, что еще больше повышает риск тромбоэмболии, — подчеркнул медик.
Помимо воспаления солнечные ожоги могут привести к повреждению клеток кожи, в результате чего снижается выработка витамина D, который играет главную роль в здоровье кровеносных сосудов.
Кроме того, солнечные ожоги могут привести к обезвоживанию, кровь сгущается, что также повышает риск тромбоэмболии.
В месте остановки тромба развивается ишемия — прекращение снабжения жизненно необходимой жидкости. В зависимости от места поражения может быть легочная тромбоэмболия, почечная и др.
Симптомы:
- болевые ощущения в животе — для сосудов брюшной полости;
- синяки — для сосудов ног, рук;
- тахикардия, боль в груди, «нехватка воздуха» — для легочной артерии.
Тромбоэмболия артерий ног развивается очень быстро. Симптомы:
- потеря чувствительности;
- болевые ощущения;
- бледность и посинение.
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Данаил Назлиев
Медицина
Онколог-маммолог
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