Эндокринолог Лебедева рассказала, каких веществ не хватает организму, если нет сил на тренировки

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мужчина

Как рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедевой, если у вас нет сил на тренировки, это может быть сигналом о нехватке в организме определенных веществ. Дело не всегда в обычной лени, у такого состояния могут быть скрытые причины. 

дефицит железа

— Взаимосвязь на уровне клеток такая: железо - гемоглобин - кислород - синтез АТФ - энергия. Если есть дефицит железа, клетка не может работать интенсивно, поэтому нагрузки переносятся плохо, — отметила медик в своем телеграм-канале.

Также причина может быть в дефиците гормонов щитовидной железы, то есть в гипотиреозе. Как отметила эндокринолог, гормоны щитовидки влияют на митохондрии — «энергетические станции в каждой клетке». Когда их мало, энергия находится на низком уровне.

Люди с гипотиреозом часто жалуются на сонливость, бессонницу, тревожность, раздражительность и даже на утрату интереса к жизни. Все эти проявления связаны не только с пониженным уровнем гормонов, но и с нарушением обмена веществ. 

Также речь может идти о дисбалансе кортизола и ДГЭА, или, другими словам, об истощении надпочечников. 

— Кортизол и ДГЭА обеспечивают адекватную реакцию на стресс, к которому относится и физнагрузки, — подчеркнула медик.

Симптомы истощения надпочечников: усталость, слабость, потеря аппетита, снижение веса, изменение кожи, повышенная чувствительность к холоду, слабость мышц, депрессия и раздражительность.

Еще одна возможная причина — дефицит тестостерона, когда уменьшается мышечная масса, снижается сила и выносливость. Все эти причины устранимы, сообщила врач.

Классические симптомы дефицита железа:
  • усталость, сонливость, плохая работоспособность;
  • частые головокружения;
  • бледность;
  • онемение конечностей;
  • постоянная зябкость;
  • недостаток воздуха, шум в ушах, потемнение в глазах;
  • тахикардия;
  • смена вкусовых предпочтений.
При недостатке железа наблюдается бледность кожных покровов, языка, ладоней; сухость и ломкость ногтей и волос.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
эндокринолог
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Теги : нехватка витаминов, дефицит витаминов, слабость