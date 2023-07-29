Эндокринолог Лебедева рассказала, каких веществ не хватает организму, если нет сил на тренировки
Как рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедевой, если у вас нет сил на тренировки, это может быть сигналом о нехватке в организме определенных веществ. Дело не всегда в обычной лени, у такого состояния могут быть скрытые причины.
дефицит железа
— Взаимосвязь на уровне клеток такая: железо - гемоглобин - кислород - синтез АТФ - энергия. Если есть дефицит железа, клетка не может работать интенсивно, поэтому нагрузки переносятся плохо, — отметила медик в своем телеграм-канале.
Также причина может быть в дефиците гормонов щитовидной железы, то есть в гипотиреозе. Как отметила эндокринолог, гормоны щитовидки влияют на митохондрии — «энергетические станции в каждой клетке». Когда их мало, энергия находится на низком уровне.
Люди с гипотиреозом часто жалуются на сонливость, бессонницу, тревожность, раздражительность и даже на утрату интереса к жизни. Все эти проявления связаны не только с пониженным уровнем гормонов, но и с нарушением обмена веществ.
Также речь может идти о дисбалансе кортизола и ДГЭА, или, другими словам, об истощении надпочечников.
— Кортизол и ДГЭА обеспечивают адекватную реакцию на стресс, к которому относится и физнагрузки, — подчеркнула медик.
Симптомы истощения надпочечников: усталость, слабость, потеря аппетита, снижение веса, изменение кожи, повышенная чувствительность к холоду, слабость мышц, депрессия и раздражительность.
Еще одна возможная причина — дефицит тестостерона, когда уменьшается мышечная масса, снижается сила и выносливость. Все эти причины устранимы, сообщила врач.
Классические симптомы дефицита железа:
- усталость, сонливость, плохая работоспособность;
- частые головокружения;
- бледность;
- онемение конечностей;
- постоянная зябкость;
- недостаток воздуха, шум в ушах, потемнение в глазах;
- тахикардия;
- смена вкусовых предпочтений.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
эндокринолог
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