Эндокринолог Лебедева рассказала, каких веществ не хватает организму, если нет сил на тренировки

усталость, сонливость, плохая работоспособность;

частые головокружения;

бледность;

онемение конечностей;

постоянная зябкость;

недостаток воздуха, шум в ушах, потемнение в глазах;

тахикардия;

смена вкусовых предпочтений.

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