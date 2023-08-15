«Всего три — повод задуматься»: хирург-уролог Гадзиян назвал 20 признаков снижения тестостерона
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян перечислил 20 признаков снижения тестостерона у мужчин. По его словам, если есть хотя бы три признака из списка — это повод задуматься и обратиться к врачу.
Тестостерон — основной половой гормон, андроген. Он управляет работой многих систем организма.
По словам медика, эти признаки говорят о его снижении в организме:
- Снижается интерес к сексуальной жизни
- Наблюдается эректильная дисфункция
- Снижается уровень энергии, появляется усталость
- Происходит уменьшение массы и силы мышц
- Жировая масса увеличивается
- Память и концентрация ухудшается
- Появляется нервозность и раздражительность
- А также сонливость и бессонница
- У мужчин увеличиваются грудные железы, «растет грудь»
- Качество кожи и волос снижается
- Количество жидкости в организме увеличивается
- Ухудшается зрение
- Наблюдается потеря костной массы
- Снижается рост волос на теле
- Снижается количество спермы
- Снижается чувство радости и удовлетворения
- Ухудшается аппетит
- Уменьшается размер яичек
- Ухудшается состояние зубов и десен
- Происходит снижение роста
Врач отмечает, что после 40 лет дефицит этого гормона наблюдается «почти у половины мужчин». Однако знают от этом и корректируют его уровень очень немногие. Самый простой путь — сдать анализы и получить рекомендации врача.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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