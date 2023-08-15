«Всего три — повод задуматься»: хирург-уролог Гадзиян назвал 20 признаков снижения тестостерона

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мужчина

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян перечислил 20 признаков снижения тестостерона у мужчин. По его словам, если есть хотя бы три признака из списка — это повод задуматься и обратиться к врачу.

Тестостерон — основной половой гормон, андроген. Он управляет работой многих систем организма.

По словам медика, эти признаки говорят о его снижении в организме:

  1. Снижается интерес к сексуальной жизни
  2. Наблюдается эректильная дисфункция
  3. Снижается уровень энергии, появляется усталость
  4. Происходит уменьшение массы и силы мышц
  5. Жировая масса увеличивается
  6. Память и концентрация ухудшается
  7. Появляется нервозность и раздражительность
  8. А также сонливость и бессонница
  9. У мужчин увеличиваются грудные железы, «растет грудь»
  10. Качество кожи и волос снижается
  11. Количество жидкости в организме увеличивается
  12. Ухудшается зрение
  13. Наблюдается потеря костной массы
  14. Снижается рост волос на теле
  15. Снижается количество спермы
  16. Снижается чувство радости и удовлетворения
  17. Ухудшается аппетит
  18. Уменьшается размер яичек
  19. Ухудшается состояние  зубов и десен
  20. Происходит снижение роста

Врач отмечает, что после 40 лет дефицит этого гормона наблюдается «почти у половины мужчин». Однако знают от этом и корректируют его уровень очень немногие. Самый простой путь — сдать анализы и получить рекомендации врача.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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