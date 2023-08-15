«Всего три — повод задуматься»: хирург-уролог Гадзиян назвал 20 признаков снижения тестостерона

Снижается интерес к сексуальной жизни Наблюдается эректильная дисфункция Снижается уровень энергии, появляется усталость Происходит уменьшение массы и силы мышц Жировая масса увеличивается Память и концентрация ухудшается Появляется нервозность и раздражительность А также сонливость и бессонница У мужчин увеличиваются грудные железы, «растет грудь» Качество кожи и волос снижается Количество жидкости в организме увеличивается Ухудшается зрение Наблюдается потеря костной массы Снижается рост волос на теле Снижается количество спермы Снижается чувство радости и удовлетворения Ухудшается аппетит Уменьшается размер яичек Ухудшается состояние зубов и десен Происходит снижение роста

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.